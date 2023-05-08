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德國3月工業生產下降幅度超預期 ING認為經濟還是陷入衰退

環球政經 10:15 2023/05/08

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德國3月工業生產下降幅度超過預期，部分原因是汽車行業表現疲軟，再次刺激了歐洲最大經濟體對經濟衰退的擔憂。聯邦統計局周一（8日）表示，繼2月份略微修正為增長2.1%之後，3月份的產量比上個月下降了3.4%。

經濟部指，在年初工業生產表現活躍之後，3月份出現了意外的大幅下降。汽車和汽車零部件的生產比上個月下降了6.5%。機械和設備的生產下降了3.4%，建築部門的產出比上月減少了4.6%。第一季度的產量比2022年最後一個季度高2.5%。

3月份，經季節和日曆調整後，德國工業訂單比上月下降了10.7%，創下了自2020年疫情的高峰期以來的最大月度同比下降。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

德國商業銀行Commerzbank （CBK）首席經濟學家Ralph Solveen稱，德國製造業正越來越多地受到全球加息的影響，加息正越來越多地給經濟踩下剎車。 德國經濟衰退的風險正在上升。

ING的全球宏觀主管Carsten Brzeski認為，3月份的零售銷售和出口也大幅下降，增加了第一季度國內生產總值下調的可能性。

在2022年第四季度萎縮0.5%之後，第一季度國內生產總值經調整後與上季度相比沒有變化。衰退被定義為連續兩個季度的萎縮。Brzeski指，下調意味著經濟還是陷入了衰退。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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