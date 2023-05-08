【Twitter安全】Twitter Circle內容遭公開　官方一個月後終於回應

社會各界愈來愈重視私隱，各大社交平台亦推出不同功能，讓用户能選擇受眾，發佈私人內容。Twitter「朋友圈」服務Twitter Circle本讓用戶發佈推文予已選定的社交圈子，惟上月有用戶發現Twitter Circle內容被公開，官方日前終於後回應事件。據英國《衛報》（The Guardian）最新引述一封電郵指，Twitter向受影響用户表示此失誤是由今年初的安全事故引起。

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早在上月發現漏洞時，包括創作者兼前Twitch工程師Theo Brown等人在內亦推測，因為Twitter未能從推薦演算法中過濾Circle的推文，導致內容向陌生人公開。

Twitter稱，當時已立即處理好事件，並發佈了道歉聲明，指公司致力保障用户的個人私隱，亦了解事件帶來的風險，故對事故表示遺憾。惟目前亦不清楚有多少用戶受到該漏洞的影響。

責任編輯：歐朗欣

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