  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter安全】Twitter Circle內容遭公開　官方一個月後終於回應

科技 16:23 2023/05/08

分享：

分享：

社會各界愈來愈重視私隱，各大社交平台亦推出不同功能，讓用户能選擇受眾，發佈私人內容。Twitter「朋友圈」服務Twitter Circle本讓用戶發佈推文予已選定的社交圈子，惟上月有用戶發現Twitter Circle內容被公開，官方日前終於後回應事件。據英國《衛報》（The Guardian）最新引述一封電郵指，Twitter向受影響用户表示此失誤是由今年初的安全事故引起。

【AI安全】OpenAI暫停以用户數據作模型訓練　新條款只保障API客户

【惡意軟件】Google Play11款App藏病毒　涉62萬個裝置受影響

早在上月發現漏洞時，包括創作者兼前Twitch工程師Theo Brown等人在內亦推測，因為Twitter未能從推薦演算法中過濾Circle的推文，導致內容向陌生人公開。

Twitter稱，當時已立即處理好事件，並發佈了道歉聲明，指公司致力保障用户的個人私隱，亦了解事件帶來的風險，故對事故表示遺憾。惟目前亦不清楚有多少用戶受到該漏洞的影響。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】翻撻80年代Roller熱潮　辦暑期班增市場認知

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技趣聞】近900萬血汗錢被劫　靠AirTag成功尋獲
今日
【科技趣聞】近900萬血汗錢被劫　靠AirTag成功尋獲
【Web 3.0】互聯網新世代Web 3.0市場炙手可熱　關鍵四點建立生態圈
今日
【Web 3.0】互聯網新世代Web 3.0市場炙手可熱　關鍵四點建立生態圈
【AI安全】OpenAI暫停以用戶數據作模型訓練　新條款只保障API客戶
今日
【AI安全】OpenAI暫停以用戶數據作模型訓練　新條款只保障API客戶
【Microsoft Teams】Microsoft Teams推新背景圖　下月有動態版本
今日
【Microsoft Teams】Microsoft Teams推新背景圖　下月有動態版本

你可能感興趣

【科技趣聞】近900萬血汗錢被劫　靠AirTag成功尋獲
今日 12:46
【科技趣聞】近900萬血汗錢被劫　靠AirTag成功尋獲
【Web 3.0】互聯網新世代Web 3.0市場炙手可熱　關鍵四點建立生態圈
今日 11:59
【Web 3.0】互聯網新世代Web 3.0市場炙手可熱　關鍵四點建立生態圈
【AI安全】OpenAI暫停以用戶數據作模型訓練　新條款只保障API客戶
今日 13:46
【AI安全】OpenAI暫停以用戶數據作模型訓練　新條款只保障API客戶
社交平台 網絡保安 Twitter

下一篇文章

【Microsoft Teams】Microsoft Teams推新背景圖　下月有動態版本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp即將更新意見調查功能　轉寄時附上說明文字
【WhatsApp新功能】WhatsApp即將更新意見調查功能　轉寄時附上說明文字
【機迷熱話】《Final Fantasy XVI》PS5主機限量同梱組　6月推出售4,880港元
【機迷熱話】《Final Fantasy XVI》PS5主機限量同梱組　6月推出售4,880港元
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網絡安全】HTML附件比例上升　繼續成為最流行惡意文件類型
【網絡安全】HTML附件比例上升　繼續成為最流行惡意文件類型
【ChatGPT AI熱潮】Microsoft開放Bing Chat公測　對話即將引入圖像+影片
【ChatGPT AI熱潮】Microsoft開放Bing Chat公測　對話即將引入圖像+影片
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款