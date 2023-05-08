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【香港經濟】花旗料本港第3季GDP勁彈6.7% 末季續增6.5%

15:48 2023/05/08

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市場關注港府會否於本周五上調GDP預測。

統計處將於本周五（5月12日）正式公布本港首季生產總值修訂數據，市場緊盯港府會否調高GDP的下限預測。財政司司長陳茂波於上周三（3日）表示，預算案曾預期今年經濟增長介乎3.5%至5.5%，政府經濟顧問正在檢視數字，月中公布更新；如外圍經濟形勢未有惡化，有信心全年經濟錄得靠近上限的增長。

港府於上周二（2日）公布首季GDP初步預估升2.7%，既扭轉連續4季收縮，且較市場預期高，專家普遍上調今年全年的GDP預估，例如上商研究部主管林俊泓從3.6%調升至4.2%。若拆開以季度看，料第2季升1.5%、第3季增幅加快至5.5%、末季更顯著增長6.7%。

不過，縱使本港首季GDP升幅遠較花旗預測的1.3%高，但花旗維持原來的預估。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第2季香港GDP按年增長預測升3.3%、第3季升6.7% ，以及第4季升6.5%；今年全年則料升4.5%、明年升3.7%。

綜合業界的最新預估，仍以星展香港研究部經濟師謝家曦最樂觀，料今年全年GDP升6.5%。

2023年GDP全年預測：

  • 瑞聯銀行（UBP）：升3%
  • 國際貨幣基金組織（IMF）：升3.5%
  • 大新銀行 （02356） ：升3.6%
  • 恒生 （00011） 、信銀國際、法國外貿銀行及澳新銀行：升4%
  • 上商：升4.2%
  • 花旗：升4.5%
  • 東亞 （00023） ：升5%
  • 高盛：升6%
  • 星展：升6.5%

2024年GDP預測：

  • 星展：升2%
  • 上商：升2.4%
  • IMF：升3.1%
  • 高盛：升3.5%
  • 花旗：升3.7%

2025年GDP預測：

  • 上商：升2.7%

整體零售銷售 有望重返疫前水平

業界對本港經濟增長的估算呈分歧，主因是疫後復常刺激私人消費有強勁增長，但訪港旅客旺丁不旺財，外圍經濟差又打擊出口，俱令復甦步伐拖後腿。

而本港經濟增長引擎主要靠零售消費，大新銀行經濟研究及投資策略部指，3月份的零售銷售按年勁升40.9%，乃自2006年有紀錄以來最大升幅；但略低於市場及該行預期的41.9%。連續4個月錄得正增長，銷售值336億元，但較疫情前2018及2019年同月平均接近400億元仍低近16%。

大新認為，中港恢復全面通關，訪港旅客人數顯著增加；加上港府4月再派發消費券，料持續有利本地私人消費及零售活動，預料整體零售銷售有望年內重上疫情前每月平均400億元的規模。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 GDP 香港 宏觀分析

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