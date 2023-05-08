▲ 【內房危機】深圳陳紅天批銀行賤賣祥祺中心 兩項豪宅物業待售

多家內房企業鬧出資金周轉不靈，深圳富豪陳紅天旗下祥祺集團位於香港紅磡的商廈—祥祺中心（即One HarbourGate東座），早前被恒生銀行 （00011） 接管。第一太平戴維斯（香港）周日公布，獲接管人委任公開招標出售該商廈，截標日期為今年8月28日，而物業市場估值逾50億元。

第一太平戴維斯表示，One HarbourGate總樓面合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，由原業主提供的去年物業估值約70億元，而市場人士估計約50億元。

資料顯示，該商廈於2016年落成，同年陳紅天以45億元購入，以作集團在港的總部及長期投資，現時主要租戶包括永明金融。

陳紅天：有潛在買家洽談入股 揚言法律追究

陳紅天接受傳媒查詢時稱，祥祺中心按過往高力所作的評估約值68億元，被接管前數天，正與潛在買家洽售股權，而有關潛在交易並未告吹，不滿銀行急於接管是「興風作浪」，認為在資產高於淨值時，應由貸款人處理，淪為銀主盤拍賣便不值錢，揚言將採取法律行動應對。

不過，據市場消息，陳紅天旗下的港島半山豪宅傲璇一個5樓單位和山頂歌賦山道15號屋地亦先2月上旬起先後被接管。

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記者：伍鍵文