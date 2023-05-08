日本央行委員會成員對通脹有不同立場 市場料植田或另有新政策

日本央行（BOJ）3月政策會議記錄顯示，幾位委員會成員表示對通脹加速超過預期的風險保持警惕。

3月9-10日的會議紀要顯示，九名委員會成員中的少數人還表示，他們看到日本出現了一些 「積極跡象」，表明經濟正在朝著實現日本央行2%的目標邁進。委員會討論了公司如何繼續提高價格以轉嫁原材料成本的上升，以及價格上漲擴大到服務領域。

一位委員說：「使用廣泛的數據並回顧價格變動背後的基本機制，以加深我們對通脹發展的理解，這很重要。」

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在3月份的會議上，日本央行維持了其超寬鬆的政策，包括對10年期債券收益率設定0.5%的上限，其上限受到了市場的攻擊，因為近期通脹率上升，市場押注近期加息。

雖然一些人認為價格方面出現了積極的跡象，但許多成員表示，日本經濟前景存在極高的不確定性，需要保持超寬鬆的貨幣政策。一位委員指，日本央行必須關注因過早轉變政策而錯失實現其價格目標的機會的風險，而不是在修改政策方面太晚。另一位委員則說，任何關於政策轉變的辯論都必須謹慎進行，因為超寬鬆政策的逆轉會對公眾產生廣泛影響。

3月的會議是黑田東彥主持的最後一次會議，黑田東彥於4月卸任行長，由植田和男接任。市場猜測，他將引導日本央行遠離黑田所部署的激進的刺激措施，這些措施因扭曲市場定價和壓榨金融機構的利潤而受到越來越多的批評。

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責任編輯：張瑋婷