  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】料5月下旬釋首季績 今年毛利率或改善 高盛上調小米目標價至14.2元

股樓投資 17:45 2023/05/08

分享：

分享：

高盛表示，預計小米（01810）將在5月下旬公布首季業績，又指在產品組合改善和持續控制營運費用下，小米今年的毛利率和營業溢利率或得到改善，惟智能手機出貨量和硬件銷售增長較慢。該行維持其「中性」評級，並將目標價由13.5元上調至14.2元 。小米周一（8日）收報11.52元，升幅3.2%。
 


【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨


該行預測，小米首季收入為590億元（人民幣，下同），按年下降20%，經調整淨利潤為31.6億元，按年增長13%；同時將集團今年的智能手機和物聯網收入預測分別降低10%和6%至1,600億和790億人民幣，即按年下跌4%和1%，但預計兩者的毛利率將按年分別上升2.6%和1%，至11.6%和15.4%。
 

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
小米集團－W（01810） 港股 大行報告 小米

上一篇文章

【碧瑤綠色集團1397】環保政策陸續出台 碧瑤：料3年內回收業務成增長爆發點

下一篇文章

百度智能科技品牌小度進軍手機市場 下周發布產品消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
【家族辦公室專題】永續傳承 家業長青 家族辦公室乘勢而起
【家族辦公室專題】永續傳承 家業長青 家族辦公室乘勢而起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款