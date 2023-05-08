【大行報告】料5月下旬釋首季績 今年毛利率或改善 高盛上調小米目標價至14.2元

高盛表示，預計小米（01810）將在5月下旬公布首季業績，又指在產品組合改善和持續控制營運費用下，小米今年的毛利率和營業溢利率或得到改善，惟智能手機出貨量和硬件銷售增長較慢。該行維持其「中性」評級，並將目標價由13.5元上調至14.2元 。小米周一（8日）收報11.52元，升幅3.2%。





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該行預測，小米首季收入為590億元（人民幣，下同），按年下降20%，經調整淨利潤為31.6億元，按年增長13%；同時將集團今年的智能手機和物聯網收入預測分別降低10%和6%至1,600億和790億人民幣，即按年下跌4%和1%，但預計兩者的毛利率將按年分別上升2.6%和1%，至11.6%和15.4%。



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記者：鄭昊彤