【券商點睇】北美大客戶及電子煙客戶業務順利 比亞迪電子後續季度有望持續增長

安信國際表示，比亞迪電子（00285）在北美大客戶、電子煙客戶上的業務進展順利，同時新能源汽車、戶用儲能以及服務器方面繼續發力，繼今年首季財務表現後，後續季度業績有望持續保持增長。該行維持其「買入」評級，料未來業績將繼續保持恢復態勢，並按照2023/2024年分別26倍/15倍的市盈率，予目標價31.2元。

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雖然全球消費電子需求依舊疲軟，但是受惠於北美大客戶產品稼動率的提升、戶儲需求拉動、以及汽車電子訂單帶動，公司首季收入同比增長26%至263.7億元人民幣，創下歷年首季收入新高。 來自安卓端產品的收入有所下降，但是消費電子端整體依舊表現正增長，消費電子毛利率顯著提升，且公司 在更多零部件和組裝項目中，成為主力供應商，供應鏈地位不斷提升。

此外，公司新能源汽車業務在自動駕駛、控制面板、無線充電等汽車電子產品線自上季開始貢獻收入，並伴隨母公司出貨量和搭載率的提升而增長，另一方面外部汽車電子客戶產品首季同比去年也有所增長。

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該行亦指，公司於東南亞地區如越南、印度、馬來都有工廠，也在考慮佈局泰國。越南主要產品線為組裝，未來會加入零部件生產，今年的規模和人數將繼續擴大。而母公司集團也有計劃在海外建立汽車工業園，公司有望伴隨母公司佈局配套汽車電子工廠。



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責任編輯：鄭昊彤