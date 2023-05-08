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【油股】紐約期油價見反彈 「三桶油」股價獲帶好

股樓投資 16:49 2023/05/08

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紐約6月期油於上周五（5日）因市場對美國經濟放緩及原油需求疲弱的憂慮降溫，終止了4日連跌回升，收報每桶71.34美元。至周一（8日）網上交易時間，紐約期油曾高見72.64元，升幅1.82%，港股「三桶油」同日股價獲帶好，收市升幅在4%至近6%。

 

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

「三桶油」中，中石化（00386）收報5.38元，升5.9%；中海油（00883）收報13.06元，升5.8%；中石油（00857）則報5.48元，升4%。

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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油服股亦同樣造好，中海油田服務（02883）收報9.24元，升4.2%；及中石化油服（01033）收報0.67元，升3.1%。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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