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【港元定存】港元定存捨長取短賺多3.35厘息 8分之1鎖錢時間實際賺息更多？

15:23 2023/05/08

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不少港元短存息高於長期定存。

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「5窮月」踏入第2周，今天（5月8日）有3間銀行調整港元定期存款息，當中1加，另有兩行短加長減。建行亞洲全面加息，但大幅提高門檻，從100萬元新錢急增兩倍至300萬元，現時1年期上調0.1厘至3.5厘。反觀，創興短加長減，勁加兩個月年息1.35厘，新息率至3.4厘，卻調低半年0.2厘至3.25厘。同樣，東亞 （00023） 提高3個月0.15厘至3.6厘；卻下調1年期0.1厘，至3.5厘。

另回顧上周共有9行加息，包括上周六（6日）兩虛擬銀行出手，平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）提高3個月年息0.2厘，新息率至3.2厘。同樣虛銀富融（Fusion Bank）上調3個月0.3厘至3.2厘。

至於1個月拆息13連升，現為3.75厘，反映銀行資金成本的3個月拆息突破4厘，報4.05厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第2季料3個月拆息處於4厘水平、第3季再升至4.2厘、末季為4.3厘。至於港滙3個月內預測為7.85，未來半年到1年預測為7.83。

此外，聯儲局於上周四（4日）加息0.25厘後，市料美息便見頂，銀行存息短加長減變新趨勢，集友延長6個月年息3.55厘至本周四（11日），起存額為100萬元新錢，較該行1年期的3.4厘高，但後者允許新舊資金。

10間銀行定存息 出現倒掛

若只以入場費等附帶條款相同相比，不計1個月或以下的較短存，現時約有10間銀行的定存息出現倒掛，即短息高於中長息，例如招商永隆半年享3.55厘，較1年的3.4厘、以及兩年的3厘高。

論及差距最大要數創興，該行今天微加3個月年息0.05厘，新息率報3.6厘，遠較1年息率的2.45厘高1.15厘，且較兩年期僅0.25厘的存息，高出3.35厘；門檻為5000元。

要是以創興的存款上限5000萬元計，3個月定存有3.6厘，全期可賺取45萬元利息；而兩年存息只得0.25厘，袋息25萬元，可見短存賺息較鎖死兩年多20萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 富融銀行 虛擬銀行 創興銀行（01111） 東亞銀行（00023） 港元定期存款 定期存款

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