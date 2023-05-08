▲ 【互聯互通】恒生科技指數ETF納入南向通ETF名單 過去3個月南向ETF日均成交額逾17億港元

恒生投資管理旗下恒生科技指數ETF （03032） 周一正式被納入互聯互通南向合資格交易所買賣基金（ETF）名單，是繼另外兩隻追蹤恒生指數及恒生中國企業指數的旗艦ETF後，恒生投資另一隻成為互聯互通南向合資格的ETF。現時互聯互通共有6隻南向合資格ETF，其中3隻為恒生投資所發行或管理。

恒生投資指，最近流入南向ETF的資金有所增加，更於4月份錄得互聯互通推出10個月以來最大的單月資金流入，而在過去3個月，南向ETF的平均每日成交額均超過17億港元。

恒生投資期待未來有更多在香港上市的ETF被納入合資格名單，從而進一步增強兩地市場的連繫和流動性，豐富內地投資者的產品選擇，有助推動香港及內地ETF市場的長遠發展。

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編輯：陳韻妍