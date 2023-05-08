英擬斥近24億改善醫療熱線 工黨批「不如培訓更多醫生」

英國政府預計在周一（8日）宣布，耗資2.4億英鎊（約23.83億港元）改善醫療熱線，希望加快民眾接受醫療服務。惟反對派工黨批評，資金與其用在改革熱線，不如培訓更多醫生，增加醫療資源。

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根據計劃，民眾撥通熱線後等候時將不只是有忙線響音，而是改為播放音樂，並會告知來電民眾現時的等候順位。同時，計劃亦加強訓練接線人員，轉駁來電至更符合需求的醫療機構。

診所亦不被允許要求民眾稍後再致電，必須提供當日預約，或轉介他們前往藥房或急症室。改革被指有意加強藥房的功能，協助減輕醫生的壓力。

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）表示，現時每月家庭醫生預約已比疫情前多10%，政府將確保民眾有需要時會接受合適的醫療支援，終止長時間以來的預約亂象。

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反對派工黨的影子衛生大臣施特里特丁（Wes Streeting）批評，所謂改革根本幫唔到民眾。他指民眾預約失敗的主要原因是保守黨政府裁減2,000名家庭醫生，幫熱線電話加等候音樂無助改善情況。

施特里特丁指出，改革無提及培訓更多醫生﹑允許民眾選擇面診或是增聘更多家庭醫生。他促請政府支持工黨方案，每年培訓超過7,500新醫生。

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責任編輯：吳漢培