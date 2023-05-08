  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英擬斥近24億改善醫療熱線 工黨批「不如培訓更多醫生」

環球社會熱點 15:00 2023/05/08

分享：

分享：

英國政府預計在周一（8日）宣布，耗資2.4億英鎊（約23.83億港元）改善醫療熱線，希望加快民眾接受醫療服務。惟反對派工黨批評，資金與其用在改革熱線，不如培訓更多醫生，增加醫療資源。

英國料再加息至4.5厘 供樓負擔勢加大 【下一頁】

根據計劃，民眾撥通熱線後等候時將不只是有忙線響音，而是改為播放音樂，並會告知來電民眾現時的等候順位。同時，計劃亦加強訓練接線人員，轉駁來電至更符合需求的醫療機構。

診所亦不被允許要求民眾稍後再致電，必須提供當日預約，或轉介他們前往藥房或急症室。改革被指有意加強藥房的功能，協助減輕醫生的壓力。

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）表示，現時每月家庭醫生預約已比疫情前多10%，政府將確保民眾有需要時會接受合適的醫療支援，終止長時間以來的預約亂象。

英保守黨地方選舉慘敗 失1/3議席 【下一頁】

反對派工黨的影子衛生大臣施特里特丁（Wes Streeting）批評，所謂改革根本幫唔到民眾。他指民眾預約失敗的主要原因是保守黨政府裁減2,000名家庭醫生，幫熱線電話加等候音樂無助改善情況。

施特里特丁指出，改革無提及培訓更多醫生﹑允許民眾選擇面診或是增聘更多家庭醫生。他促請政府支持工黨方案，每年培訓超過7,500新醫生。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚
今日
【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚
【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身
今日
【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身
【查理斯加冕】收視達2000萬 少英女王國葬近千萬
今日
【查理斯加冕】收視達2000萬 少英女王國葬近千萬
黑人女星批英王室成員得白人 網民反轟種族歧視（有片）
今日
黑人女星批英王室成員得白人 網民反轟種族歧視（有片）
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父
2023/05/06
查理斯加冕禮開支 料超越母親及外祖父

你可能感興趣

【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚
今日 13:55
【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚
【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身
今日 12:39
【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身
【查理斯加冕】收視達2000萬 少英女王國葬近千萬
今日 10:31
【查理斯加冕】收視達2000萬 少英女王國葬近千萬
社會民生 診所 醫療機構 英國 醫生 藥房

下一篇文章

英國料再加息至4.5厘 供樓負擔勢加大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
【俄烏戰爭】「瓦格納」改口留守巴赫穆特 俄續轟烏多地（持續更新）
【俄烏戰爭】「瓦格納」改口留守巴赫穆特 俄續轟烏多地（持續更新）
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款