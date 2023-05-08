▲ 【銀行危機】金管局：今年諮詢檢視存款保障計劃 現時已全面保障9成存戶

美國銀行業爆發信心危機，金管局副總裁阮國恒提到，存保會過去一年多對存款保障計劃做全面檢討，目前存款保障額為50萬港元，有近九成存戶的存款在存款保障計劃下已全面受保，強調有關計劃對保持金融穩定十分重要，亦需要與時並進，因此會考慮近期國際發生的狀況，檢視設計是否足夠，冀今年提出方案再諮詢公眾。

香港銀行體系一向運作暢順

另外，金管局總裁余偉文表示，香港銀行體系一向運作暢順，對於美國地區銀行的風險敞口接近零，瑞信在香港的風險敞口有限，故認為風險可控，對香港銀行體系沒甚影響。

他強調，香港的外滙貨幣市場保持暢順運作，即使美國不斷加息，過去數月港滙貼近並多次觸及弱方兌換保證，金管局遂在市場買港元沽美元，令銀行體系結餘跌，但這是貨幣發行局內的機制設計，以及屬預算之內，這會令港元息率慢慢接近美息，從而取得平衡。他表示，市場對此機制運作已有充分了解，不會因為市場活動而對聯滙產生任何信心的影響。

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記者：胡學能