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【查理斯加冕】威廉玩心起國旗「撩」子女 互動有趣兼溫馨

環球社會熱點 16:00 2023/05/08

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慶祝英王查理斯（King Chrales III）加冕的演唱會已於周日（7日）舉行，王儲威廉王子（Prince William）夫婦和兩名子女都有出席觀看。有網民看到威廉和子女的互動細節，大讚過程有趣。威廉亦在致辭中提及祖母英女王（Queen Elizabeth），指她亦會為一切感到自豪。

查理斯加冕演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚 【下一頁】

威廉被發現，故意將手中的旗幟先後在喬治王子（Prince George）和夏洛特公主（Princess Charlotte）面上來回揮舞。喬治未有躲避，但可見他緊皺五官回應。而夏洛特則選擇仰身向後躲避，威廉全程面帶笑意。

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威廉期間亦曾上台致辭，亦有鏡頭發現，夏洛特看到威廉現身舞台的時候，表情十分驚訝，並立即示意身邊的哥哥喬治觀看。外媒《每日郵報》報道指，從夏洛特嘴型來看，她當刻明顯是在說，「看，是爸爸」（'Look! There's[Papa]）。

查理斯加冕眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身 【下一頁】

威廉在辭職中提及查理斯過去50年的服務，表示所有人為他感到驕傲，且堅定相信英女王正在天堂為一切感到高興，並形容祖母會感到自豪。威廉同時亦向國民承諾，將為所有人服務。

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責任編輯：李俊儀

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