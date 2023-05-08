▲ 【香港經濟】余偉文：港息料跟美息維持高位一段時間 4月香港銀行總存款微升

金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議時表示，相信港息可能會跟隨美息在高位維持一段時間，提醒市民買樓或借貸時，一定要留意利率風險。他指，本港銀行總存款額首季按年增加0.5%，當中港元存款增加2.6%，而初步數據顯示，4月總存款有輕微上升。

金管局副總裁阮國恒表示，首季銀行體系信貸增長0.9%，本地使用的貸款增長1.5%，境外使用的貸款則下跌，業界反映境外使用的貸款需求仍弱，這與整體外圍環境及不明朗因素、投資意慾較低有關。此外，利率上升的周期，有些地區利息或較港息低，會令客戶偏向到相關低息地區借貸。

信貸質素方面，阮國恒說，截至去年底，本港銀行特定分類貸款比率升至1.38%，當中涉及內房的金融財政困難，近期它們的困難雖有好轉，但仍未完全解決，故預期特定分類貸款比率會再輕微上升，首季初步數字顯示該比率續升，惟升速減慢，而銀行體系對該類風險敞口已很充足。

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記者：胡學能