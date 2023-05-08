▲ 【大行報告】京東5.11公布首季業績 券商料重整3P業務、家電需求疲軟等拖累收入承壓

內地電商巨頭兼藍籌股京東 （09618） 將於周四（5月11日）公佈2023年首季業績，券商普遍看淡京東首季收入增長，認為消費市場需求仍疲軟，預計京東零售短期面臨挑戰，不過京東物流和新業務利潤持續改善，料全年利潤率保持彈性。

據彭博數據，市場平均料京東首季收入2407.41億元（人民幣，下同），按年跌0.5%；純利29.36億元，按年增198.2%；經調整純利52.96億元，按年增31.3%。

巴克萊：京東組織優化或引起短期業務中斷

巴克萊上月中旬發表報告指出，京東將部分低利潤率產品從1P轉向3P，或對收入產生負面影響，因為1P記錄毛收入，而3P僅記錄佣金作為收入，預計這種轉變對收入負面影響將貫穿今年，而重疊效應將使GMV（商品交易總額）和收入增長在2024年首季才開始回到正常水平。

中國電商行業競爭激烈，巴克萊提到，京東為了提高運營敏捷性，並更好地將員工激勵與業績相匹配，正在大幅減少組織架構層數，而改革必然會引起短期業務中斷，對業務影響可能會持續到今年餘下時間。

巴克萊又料，隨著京東重大組織優化在即，並且部分產品營運重心持續從1P轉向3P，預計京東次季收入將受到負面影響，保持超配評級，但將目標價由74美元下調至52美元。

德銀：京東短期面臨挑戰 長遠看好供應鏈及利潤率擴張

德銀上月發表報告認為，京東近期面臨挑戰，或拖累收入增長，包括消費回升仍然疲軟，特別關鍵領域，如家電、3C產品；京東去年下半年起調整快消品SKU以及向中小企業的直銷，或拖累京東今年收入高達5%，較此前預期的3%高。

不過，德銀認為，由新產品組合優化和來自京東物流 （02618） 和新業務利潤改善，利潤率應該保持彈性。德銀將今、明兩年收入預測下調4%及6%，經調整淨利下調4%及6%，目標價由76美元下調至62美元。德銀強調，儘管面臨短期挑戰，仍然看好京東強大供應鏈能力及利潤率擴張。

摩通：京東戰略調整需時 百億補貼支出有限

摩通上月中旬發表報告，預計京東首季收入按年只增0.5%，調整後淨利率為2.6%，按年增0.9個基點，但料京東次季至末季收入增速反彈至10%以上。

摩通預計，京東戰略調整需要時間才能顯現正面作用。摩通提到，京東推動第三方（3P）銷售以帶動價格競爭力，而代價是自營（1P）銷售下降；京東去年第3季以來逐步淘汰低利潤產品和非核心業務；以及高單價產的手機、3C及家電等產品需求疲軟。

京東近月推出百億補貼，摩通稱，京東一直衡量補貼規模，有助推動今年調整後淨利潤按年增長，但如果營收增長未達到管理層的預期，仍然存在下行風險。摩通指出，京東調整戰略解決增長疲軟的根本原因，但執行不太容易，需要時間才能顯示出更有意義的進展。

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編輯：李哲毅