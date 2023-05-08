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英國料再加息至4.5厘 供樓負擔勢加大

環球社會熱點 14:26 2023/05/08

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英國央行英倫銀行將在周四（11日）公布利率決策，市場相信會繼續加息。惟專家警告，如英國通脹無法顯著回落，年底息口可能高見5厘，勢必再度加劇樓宇按揭負擔。

英國將禁所有金融產品推銷電話 加強打擊欺詐活動 【下一頁】

市場預計英倫銀行周四將上調利率0.25個百分點，加息至4.5厘，繼續打擊高通脹。如果最終加息，將是英國1年半來第12次，同時亦是自1989年後加息幅度最凌厲。

雖然外界預期，今次英倫銀行可能是最後一次加息，特別是美國聯邦儲備局已暗示可能停止加息。但經濟學家估計，如果英國通脹持續高企，英倫銀行未必會停下加息步伐。

歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位 【下一頁】

英國投資平台AJ Bell的投資分析主管Laith Khalaf認為，通脹比預期更頑固，未來有可能加息至5厘。但他認為，現時全球銀行體系亂局有助降溫經濟，或有助降低英倫銀行的加息力度。

英國3月公布通脹為10.1%，繼續維持雙位數。通脹率雖然按月有輕微放緩，但幅度比市場預期下調至9.8%為低。

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責任編輯：吳漢培

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