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【金融中心】許正宇：10月提交外地收入豁免徵稅機制修訂草案　防墮歐盟稅務黑名單

宏觀解讀 13:19 2023/05/08

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【金融中心】許正宇：10月提交外地收入豁免徵稅機制修訂草案　防墮歐盟稅務黑名單

財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會財經事務委員會，簡介建議改良香港的外地收入豁免徵稅機制。許正宇表示，改良機制主要涉及「處置所有資產所得的收益」，計劃10月向立法會提交修訂條例草案，並在明年1月起落實執行，以免香港被列入歐盟稅務黑名單。

許正宇表示，香港於2021年被歐盟列入歐盟稅務合作事宜觀察名單，認為在香港沒有實質經濟業務的跨國企業，可濫用香港地域來源徵稅原則，而導致有關收入雙重不徵稅。

香港去年12月通過修訂《稅務條例》，就跨國企業實體在香港收取的外地股息、利息、知識產權收入和處置股份或股權權益的收益，實施新的外地收入豁免徵稅機制，由今年1月起生效。歐盟今年2月確認有關修訂符合其2019年公布的指引。

歐盟再修例　香港須年底完成修訂

許正宇續指，去年12月歐盟再修訂指引，明確指出機制涵蓋的被動收入類別須包括處置所有資產所得的收益，但由於香港現時的機制只涵蓋處置股份或股權權益的外地收益，有需要在今年底前進一步修訂。

他表示，今年2月港府與歐盟已開始討論，制訂擬議優化建議，並依循地域來源徵稅原則，維持香港簡單、明確和低稅率的稅制。在現時的諮詢過程中，當局會因應歐盟的規定和持份者的意見，與歐盟再作磋商，尋求優化機制的最佳或較寬鬆可行的設計，並敲定修訂法例內容。

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編輯：麥德銘

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