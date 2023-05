【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚

英王查理斯加冕演唱會已於周日(7日)晚上舉行,雖然演唱會上星光熠熠,但BBC節目即中的手語翻譯卻獲讚是全場焦點。翻譯員身穿紫色西裝,在歌手表演時一邊翻譯歌詞,一邊隨著音樂節奏搖擺身體。

查理斯加冕眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身 【下一頁】

手語翻譯在傳譯期間更表情十足,入戲表現獲得眾人稱讚。有網民在社交平台Twitter上直言,手語翻譯出盡風頭。更有網民形容,她是一個傳奇(What a legend)。亦有網民詢問手語翻譯員的名字,指因她表現出色想更了解對方。