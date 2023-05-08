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【查理斯加冕】演唱會手語翻譯超搶鏡 邊跳邊譯獲大讚

環球社會熱點 13:55 2023/05/08

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英王查理斯加冕演唱會已於周日（7日）晚上舉行，雖然演唱會上星光熠熠，但BBC節目即中的手語翻譯卻獲讚是全場焦點。翻譯員身穿紫色西裝，在歌手表演時一邊翻譯歌詞，一邊隨著音樂節奏搖擺身體。

查理斯加冕眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身 【下一頁】

手語翻譯在傳譯期間更表情十足，入戲表現獲得眾人稱讚。有網民在社交平台Twitter上直言，手語翻譯出盡風頭。更有網民形容，她是一個傳奇（What a legend）。亦有網民詢問手語翻譯員的名字，指因她表現出色想更了解對方。

查理斯加冕典禮上著名歌手Katy Perry等都有現身，憑電影「狼人」一角為人熟悉的Hugh Jackman 等人亦有錄製影片，祝賀查理斯加冕。

查理斯加冕收視達2000萬 少英女王國葬近千萬 【下一頁】

演唱會舉行期間，英國10個城市同時有燈光匯演，其中在威爾士首府加的夫（Cardiff），則展示長達140米的威爾士龍。英國當局更出動1,000架無人機，在多地舉行無人機表演。

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責任編輯：李俊儀

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