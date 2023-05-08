【AI安全】OpenAI暫停以用户數據作模型訓練　新條款只保障API客户

▲ OpenAI行政總裁Sam Altman指公司有一段時間沒有用付費客户，即API用户的數據訓練AI模型。

ChatGPT等人工智能（AI）模型需經大量數據訓練，往往提供AI服務的公司都會以其用户數據作參考，使其AI技術更為完善。但此行為卻引發網絡安全問題，開發ChatGPT的OpenAI近日表示，公司沒有再使用用户數據作AI模型訓練。

據CNBC報道，OpenAI行政總裁Sam Altman指公司有一段時間沒有用付費客户，即API用户的數據訓練AI模型。他稱客户明顯不希望OpenAI使用其資料，故公司跟從客人的意願，改變了計劃。

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數位檔案館Wayback Machine的記錄顯示，OpenAI在3月時更新了服務條款，但條款只保障API用户，公司其後亦增加條款說明，指「我們可能會使用API以外服務的數據」，即包含用户在ChatGPT輸入的資料。

而API用户主要為商業客户，如Microsoft及Snapchat等。企業高層擔心生成式AI對其知識產權有影響，而互聯網公司IAC主席Barry Driller則建議媒體公司將事件搬上法庭，並就創意內容起訴AI公司。

責任編輯：歐朗欣

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