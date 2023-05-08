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【美股開市】PACW升逾25%　美債息升穿3.5厘關　道指升28點　納指跌0.1%（不斷更新）

股市 21:31 2023/05/08

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美國銀行股繼續大挾倉，股價急升。PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）表示會削減派息至每股1美分，強調因當前經濟存在不確定性，加上近期銀行業波動及監管機構資本要求的潛在變化，故減少派息以加快將一級資本比率（CET1）提升至10%，開市急升25%，暫報7.33美元。Western Alliance Bancorp（阿萊恩斯西部銀行，美：WAL）亦升逾1成。

美滙指數偏軟，暫報101.13；美國10年期國債息率回升，突破3.5厘關，暫報3.51厘。

美股開市個別發展，道指升28點，納指跌11點或0.1%。美國今日將會公布3月批發庫終值。

另外，BioNTech（美︰BNTX）、KKR（美︰KKR）、PayPal（美︰PYPL）、Palantir（美︰PLTR）公布業績。

至於本周焦點，將落於周三（10日）公布的美國通脹數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據　料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】PACW升逾25%，美債息升穿3.5厘關，道指升28點，納指跌0.1%

【20：05】【互聯網監管】鬥魚涉色情盤前挫13%　網信辦進駐整改

【19：22】【美股業績】BioNTech首季每股盈利跌逾85%　但仍勝預期　主因受累疫苗收入減少

【18：55】PACW削派息以提升資本比率，盤前升逾3成，道指期貨跌63點，納指期貨跌0.1%。

【17：44】【中國監管】貝殼盤前跌8%　住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

【17：43】【滙豐調查】滙豐：81%居港的國際公民計劃在香港投資　移居後平均需約8個月才感安頓

【12：20】道指期貨跌27點，報33712點，標指期貨跌4點，報4146點，納指期貨跌4點，報13313點。

【17：13】【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元　持股佔比跌穿10%

【16：29】【大行報告｜汽車股】摩通拆解Tesla重新加價玄機　點名首選兩隻汽車相關股

【12：29】【東南亞騰訊】SEA重新加薪5%　去年第四季首錄盈利、近年屢裁員

【13：19】【金融中心】許正宇：10月提交外地收入豁免徵稅機制修訂草案　防墮歐盟稅務黑名單

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【12：15】【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款　此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

【11：39】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

【10：49】【債務上限】耶倫：若不提高國債上限　美國經濟將陷入災難

【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

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【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

責任編輯︰梁浩碩

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