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【美股期貨】PACW削派息以提升資本比率　盤前升逾3成　道指期貨跌63點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

股市 19:00 2023/05/08

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美國銀行危機持續有紓緩跡象，PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）表示會削減派息至每股1美分，強調因當前經濟存在不確定性，加上近期銀行業波動及監管機構資本要求的潛在變化，故減少派息以加快將一級資本比率（CET1）提升至10%。股價在美股盤前急升超過3成。

美滙指數偏軟，暫報101.07；美國10年期國債息率靠穩，暫報3.43厘。

美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨升63點，納指期貨微跌7點或0.1%。美國今日將會公布3月批發庫終值。另外，BioNTech（美︰BNTX）、KKR（美︰KKR）、PayPal（美︰PYPL）、Palantir（美︰PLTR）將會公布業績。至於本周焦點，將落於周三（10日）公布的美國通脹數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據　料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）

    點擊圖片放大
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即市走勢︰

【18：55】PACW削派息以提升資本比率，盤前升逾3成，道指期貨跌63點，納指期貨跌0.1%。

【17：44】【中國監管】貝殼盤前跌8%　住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

【12：20】道指期貨跌27點，報33712點，標指期貨跌4點，報4146點，納指期貨跌4點，報13313點。

【12：29】【東南亞騰訊】SEA重新加薪5%　去年第四季首錄盈利、近年屢裁員

【12：15】【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款　此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

【11：39】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

【10：49】【債務上限】耶倫：若不提高國債上限　美國經濟將陷入災難

【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

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責任編輯︰梁浩碩

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