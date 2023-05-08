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【美股期貨】道指期貨偏軟跌27點　納指期貨微跌4點（不斷更新）

股市 12:42 2023/05/08

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美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌27點，納指期貨微跌4點。美國今日將會公布3月批發庫終值。另外，BioNTech（美︰BNTX）、KKR（美︰KKR）、PayPal（美︰PYPL）、Palantir（美︰PLTR）將會公布業績。至於本周焦點，將落於周三（10日）公布的美國通脹數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據　料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【12：20】道指期貨跌27點，報33712點，標指期貨跌4點，報4146點，納指期貨跌4點，報13313點。

【12：29】【東南亞騰訊】SEA重新加薪5%　去年第四季首錄盈利、近年屢裁員

【12：15】【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款　此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

【11：39】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

【10：49】【債務上限】耶倫：若不提高國債上限　美國經濟將陷入災難

【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%

責任編輯︰梁浩碩

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