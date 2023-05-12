【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

迪士尼（Disney 美︰DIS）季度收入按年增長13%至218.2億美元，高於市場預期的217.8億美元，但期內Disney+總訂閱量跌2%，降至為1.578億，低於預期的1.632億。迪士尼股價開市跌6%，報95.03美元。

PacWest Bancorp（美：PACW，西太平洋銀行）指出，第一信託銀行（美：FRC）被監管機構接管後，PACW隨即出現在金融新聞顯著位置，加劇客戶對銀行的擔憂，在5月1至5日的一周內，存款大幅度流失9.5%。股價開市急跌超過2成。

美國首領失業救濟金人數升至26.4萬人，多於預期的24.5萬人，前值24.2萬人，為2021年10月底以來的19個月最高。

歐洲央行官員料9月仍有機會加息，澳洲央行文件顯示當局利率政策仍有收緊路徑，但經濟衰退陰霾持續，資金再度流向美元，美滙指數回升，暫報101.72，升近0.3%。美國10年期國債息率回落，暫報3.36厘。

美股周四開市偏軟，其中道指跌371點，納指跌28點或0.2%。

國際貨幣基金組織警告，美國債務上限違約將對美國和全球經濟產生非常嚴重的後果,促請美國各方達成共識，緊急解決債務上限僵局。

發言人Julie Kozack指，若果美國債務違約，勢必令環球利率上升，並引發金融市場動盪，美國及環球經濟將受到重創。

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即市走勢︰

【00：24】美國地區銀行股下跌, 西太平洋銀行跌24%，第一信託銀行跌12%，Signature Bank跌9%，矽谷銀行跌6%，夏威夷銀行跌5%。

【00：03】房利美：美國30年期固定抵押貸款利率為6.35％，連續第二周下跌，與上周的6.39％相比略有下降。

【23：35】歐股收市向下, 德國DAX 30指數初步收跌0.39%，法國股指初步收漲0.27%，英國股指初步收跌0.18%。

【20：50】就業數據持續放緩 道指期貨跌120點、納指期貨升0.3% PACW盤前跌逾2成

【20：30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至26.4萬 4月PPI按年升2.3%

【20：20】【銀行危機】PACW盤前急瀉兩成 存款一周流失9.5%

【19：53】【加密貨幣】幣安：美打壓加密貨幣市場 企業難開展業務

【19：10】【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期 英鎊滙價靠穩 兌港元9.87算

【18：58】【新股IPO】沙特阿美據報推遲分拆能源貿易部門IPO

【18：27】【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄 今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）

【18：15】美滙指數迫近102關，道指期貨升21點、納指期貨升0.3%，迪士尼盤前跌5%

【18：10】【京東9618】京東高層地震：CEO徐雷突退休、12年京東生涯畫上句號 外界料劉強東重新掌舵

【18：00】【京東業績】京東首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣 業績勝預期、盤前抽升4.3%

【17：00】【大行報告│bilibili】大摩下調嗶哩嗶哩目標價 「賽馬娘」押後推令收入貢獻減少

【13：50】【債務上限】特朗普籲共和黨員「企硬」 寧許美國違約、不容民主黨拒減開支

【12：04】道指期貨升28點，報33630點，標指期貨升9點，報4161點，納指期貨升24點或0.2%，報13433點。

【10：44】【美股焦點】歐盟料下周一批准微軟690億美元收購動視暴雪 早前英國出手阻止

【08：38】【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷 涉畢馬威華振、羅兵咸永道

【08：22】【美股業績︱BYND】Beyond Meat季度收入跌15.7% 國際地區收入勝預期

【07：54】【美股業績︱DIS】Disney+訂戶數量意外減少 迪士尼股價盤後跌4%

====以下為5月10日美股市況====

美國通脹壓力連續10個月放緩，惟市場繼續憂慮國債違約問題，道指一度跌逾300點後喘穩，納指則反彈逾1%。美國國債上限談判缺乏進展，市場對聯儲局今年內減息的樂觀情緒降溫，道指跌勢一度擴至逾300點，其後逐步回穩，截至今晨4時（即收市），道指跌30點，報33531點；標指升18點，報4137點；納指升126點或1.04%，報12306點。

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谷歌母公司Alphabet（美：GOOGL）表示， 谷歌正在將生成式人工智能整合到搜索引擎中， 股價漲逾4%。

美國證交會主席根斯勒警告稱，一旦美國發生債務違約，後果將是持續性的 ， 其對金融市場及商業活動的影響將非常巨大。

美國財政部公布，4月錄得盈餘1760億美元，較去年同月盈餘減少43% ；稅收按年減少26%，是因為個人薪俸稅非預扣稅額減少，反映納稅人在2022年度的股票投資增值較少。另外，由去年10月開始財政年度，連同4月在內累計7個月財赤9250億美元，較前一年度同期上升157%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.5厘跌至6.48厘，貸款申請宗數按周增6.3%，新申請指數及再融資指數均上升，分別升4.8%及10%。

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即市走勢︰

【01：42】紐約6月黃金期貨收跌0.28%，報2037.10美元/盎司。8月黃金期貨收跌0.28%，報2056.50美元/盎司。

【01：19】比特幣下挫900美元，回落至27000美元/枚下方，跌2.46%。

【01：14】谷歌母公司Alphabet CEO宣布推出語言模型PaLM 2，稱其可在移動設備上使用。谷歌討論新款AI大語言模型Gemini，稱公司正打造AI水印以抑制錯誤信息。管理層稱，聊天機器人（ChatBot）Bard的編程能力已經有所改善，Bard現在接入多種編程工具。

【00：29】瑞士央行行長喬丹：通脹率仍高於央行所樂見的水平， 當前政策力度仍未緊縮到足以推動物價恢復穩定的程度。並不預期會出現薪資與物價交替螺旋上漲的惡性循環，但風險確實存在，不排除進一步收緊貨幣政策的可能性。

【00：06】市場消息：微軟今年不會提高全職員工的薪資，並且正在削減獎金和股票獎勵預算。

【00：03】美國白宮：工作人員將每天就債務問題開會，直到領導人周五再次會面。債務談判正在進行中，試圖保持私密。

【23：45】歐股收市下跌， 德國DAX 30指數初步收跌0.52%，法國股指初步收跌0.64%，英國股指初步收跌0.34%。歐洲STOXX 600指數初步收跌0.51%

【23：45】理想汽車（美：LI）持續拉升，現漲16%。

【23：42】亞馬遜（美：AMZN）漲逾3.3%，徘徊即市高位110.2美元附近。據公司內部文件，亞馬遜正在研發家用機器人Astro的升級版本。新版本的Astro機器人將擁有類似ChatGPT的功能，其中包含大型語言模型（LLM）和其他先進的AI模型，使其更好地理解自己觀察到的東西，並更智能地對事物做出反應。

【22：30】銀行股反彈乏力，道指倒跌40點，納指升0.9%

【21：30】美通脹降溫，道指開市升逾200點，納指升1.1%

【20：30】【美國經濟數據】美國4月CPI按年升4.9% 低過預期 美30年定息按揭6.48厘

【18：30】【人壽保險】蘇黎世推數碼家居保險計劃 住戶保險及業主保險均特設綠色生活保障項目

【18：25】市場觀望美國4月通脹數據 道指期貨微跌40點 納指跌0.2%。高盛合夥人John Flood表示，CPI升幅如果處於普遍預期的5%或更低水平，美股有望受到提振，標普500指數至少上漲0.5%。但如果數據高於預期，則股市將大幅走低。若CPI升幅超過5.9%，標普500指數至少下跌2%。

【17：30】【歐洲經濟】拉加德：歐洲經濟最壞情況已過 料今年不會出現經濟衰退

【17：19】【業績︱電動車】理想首季經調整淨利潤按年升2倍 料次季交付量升1.6倍至1.8倍

【16：41】【美股業績︱ABNB】Airbnb對今季前景謹慎、指引略遜預期 股價盤前挫13%

【16：19】【賈躍亭投資】法拉第未來完成1億美元債務融資、盤前升逾兩成 傳5.30「終極發布會」

【16：12】【TSM】台積電4月營收按年跌14.3%至1479億元新台幣

【12：14】道指期貨升14點，報33651點，標指期貨升3點，報4137點，納指期貨升4點，報13269點。

【10：33】【投行花紅】華爾街投資銀行家今年花紅削減幅度將是歷來最大 大型銀行與地區性銀行花紅呈分化

【09：12】【美國經濟】索羅斯戰友Stanley Druckenmiller︰美國經濟在衰退邊緣中徘徊 將會出現硬著陸

【08：53】【儲局官員】威廉斯：對6月按兵不動持開放態度 重申今年無降息理由

【08：08】【美股業績︱RIVN】Rivian上季虧損收窄至13.5億美元、重申全年生產目標 股價盤後升半成

【07：53】【美股業績︱ABNB】Airbnb對今季前景謹慎、指引略遜預期 股價盤後挫一成

【07：00】【美國違約倒數22日】兩黨債務上限談判觸礁 周五再傾 拜登：可削減支出或短期增上限

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

====以下為5月9日美股市況====

投資者續關注周三公佈的CPI通脹數據， 以及與美國聯邦政府的債務上限爭拗。美股反覆偏軟，地區性銀行股回落 ； 反映中國概念股表現的金龍指數挫2.2%。

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道指曾挫108點，其後一度倒升，收市跌56點，報33561點；標指跌18點，報4119點；納指跌77點或0.63%，報12179點。美滙指數升0.27%，報101.65；美10年債息升0.3%，報3.53厘。

白宮表示，總統拜登與國會領袖的會議將繼續專注於避免美國債務違約；拜登將明確表示，國會必須就債務上限採取行動。共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則強調，不會同意短期調高國債上限的建議。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國就業市場仍然強勁，通脹依然過高。威廉斯也關注到美國銀行業危機導致信貨緊縮情況，將審視有關變化及其對經濟的衝擊。

美國中小企業樂觀情緒降至10年來最低水平，反映美國經濟及銷售前景轉黯，導至企業推遲投資計劃。不到五分之一的公司表示規劃未來幾個月在新設備和擴建設施等方面的資本支出，為疫情以來最低水平。

聯儲局最新半年度金融穩定報告中提到，美國銀行業總體融資風險仍低，企業仍有充足流動性，整體仍有能力抵擋近期出現的行業震盪，但未來可能會對信貸狀況產生影響。又指早前矽谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉事件只屬極端個案。

另外 ，美國前總統特朗普被控在上世紀九十年代性侵女子Jean Carroll後，反指對方是說謊者一案，陪審團最新裁定有關指控成立，特朗普須向該名女子賠償500萬美元（3900萬港元）。

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即市走勢︰

【01：13】惠譽：美國銀行的存款挑戰將在2023年對銀行盈利能力、信貸和資本施加壓力 ， 預計2023年美國銀行的財務表現將較弱。

【00：58】前巴克萊首席運營官Moulds將出任英國金融市場管理局（FMSB）主席。

【00：18】美國眾議院議長麥卡錫：反對將債務上限延長至財政年度結束日9月30日

【23：55】高盛全球財務主管Hammack：銀行系統的壓力似乎正在平息。曠日持久的債務上限談判可能對美元構成真正風險。

【23：40】歐股收市向下，德國DAX30指數升2點，英國富時100指數跌0.2%，法國CAC40指數跌0.6%，泛歐STOXX 600指數跌0.3%。

【22：50】美國能源信息署（EIA）下調布蘭特期油價格預期， 預計2023年布倫特原油價格為78.65美元/桶（此前預計為85.01美元），預計2024年為74.47美元/桶（此前預計為81.21美元）。

【22：50】道指跌61點，納指跌0.4%。

【21：30】PACW跌7%，道指開市跌96點（不斷更新）

【20：56】Ryanair訂購300架波音737-MAX-10，價值400億美元，2027年付運，帶動道指成分股波音盤前股價。

【18：36】【美國經濟數據】NFIB4月小型企業樂觀指數跌至89 遜預期

【18：15】PACW盤前跌逾1成 道指期貨跌122點 納指期貨跌0.4%

【17：15】【美股焦點】被指壓低女性薪酬及晉升機會 高盛同意支付2.15億美元和解

【17：00】【MrBeast】「最富有YouTuber」派5萬美元換多少個Likes？ 野獸先生拍片年進帳4.2億港元

【15：09】【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤跌19% 擬另加入業績掛鉤派息機制

【13：28】【瑞信危機】瑞銀公布新營運架構 瑞信僅CEO能加入瑞銀執行委員會

【13：05】【日圓匯價】日央植田和男：通脹持續高於2%將退出YCC 日圓兌港元續報5.79算

【12：20】道指期貨跌21點，報33664點，標指期貨跌1點，報4151點，納指期貨跌10點或近0.1%，報13342點。

【12：09】【互聯網監管】網信辦進駐鬥魚平台展開1個月整改督導 鬥魚：積極配合、平台營運一切正常（第二版）

【11：14】【AAPL】蘋果發行52.5億美元債券、分五批出售 息率較美國同年期債券高108點子

【11：01】【虛擬資產】加密貨幣交易所Bittrex申請破產保護 此前遭美SEC指控非法經營證券交易所

【10：35】【科企裁員潮】LinkedIn全球裁員700人 中國精簡版App InCareers 8.9關停

【08：52】【美股業績】電動車生產商Lucid首季虧損擴大 盤後插逾8%

【08：39】【美股業績︱PLTR】Palantir績勝預期、料年內每季維持盈利 股價盤後升逾兩成

【08：20】【美股焦點】摩通：美股最壞的日子仍未結束 衰退風險仍然很大

【08：17】【儲局官員】古爾斯比：華府債務上限僵局使聯儲局難以評估市場狀況 另指銀行信貸正在收緊

【07：56】【美股業績︱PYPL】Paypal下調經營利潤率增長預測 股價盤後跌半成

====以下為5月8日美股市況====

隨着PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）公布削減派息以提升資本比率，市場重燃對美國地區銀行信心 ； 惟美銀行業收緊審批標準，商界借貸需求減弱，地區銀行股衝高回順，道指先升後回， 納指標指靠穩。

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美股個別發展， 道指早段曾跌124點後， 其後跌幅收窄。截至今晨4時（即收市），道指跌55點，報33618點；標指升1點，報4138點；納指升21點或0.18%，報12256點。美10年債息升2%，報3.515厘；美滙指數升0.2%，報101.41。

PACW美股開市後曾漲近30%，收市縮至升3.7%；早前否認出售資產的Western Alliance Bancorp（美：WAL，西部聯盟金控）亦最多升逾14%，收市僅升0.6%。

聯儲局季度調查顯示，美國銀行界首季收緊借貸審批標準，而商業與消費者借貸需求均減弱。芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）警告 ，美國銀行業信貸緊縮情況開始浮現，希望國會盡快調高國債上限， 相關爭拗將給美國經濟前景蒙上陰影， 潛在的違約甚至是最後期限之前的攤牌，都可能導致消費者信心嚴重下滑，加劇金融領域的壓力。

太平洋投資管理公司（PIMCO）聯合創始人格羅斯表示， 美國地區銀行仍然存在價值。不過，投資者對存款資金外流謹慎態度。他稱正在尋找一些避險資產。美國通脹保值國債（TIPS）類ETF的流動性比美國國債市場的表現要好 ； 個人30%的投資集中在石油管道合作夥伴。投資者應當預計美國通脹將處於3%至4%。

渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）預期，因應壓抑高通脹，聯儲局會在一段時間維持高利率環境，令到美國經濟可能有一段時間出現負增長，但出現大型衰退的可能性微，相信儲局會保持基準利率5.25厘一段時間。

溫拓思表示，渣打在環球銀行業危機有淨存款增長，加上有強勁的股本水平，流動資金處於極佳狀態。

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）在Twitter表示，由於有大量待完成交易，其已暫停比特幣（Bitcoin）的提取。幣安稱，團隊目前正在研究修復方案，將盡快恢復比特幣的提取。據Coindesk數據， Bitcoin暫跌3.8%。

至於本周焦點，將落於周三（10日）公布的美國通脹數據。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美國4月通脹數據 料核心CPI輕微回落至5.5%（附數據表）

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即市走勢︰

【00：16】日經新聞報道， 七國集團（G7）將在聲明中勾勒關於處置銀行業問題的計劃。

【00：07】渣打銀行CEO Bill Winters表示，聯儲局上周加息25個基點後，已釋出將於6月暫停加息的明確信號。但就此認為聯儲局本輪緊縮周期已經到頭，是為時過早。事實上，儲局暫停加息只是為了爭取更多時間研判通脹率下一步走向，以決定是否此後繼續加息。如果有明確的信號顯示是美國物價與薪資漲幅雙雙放緩，那麼儲局緊縮周期就將告一段落，但至少在眼下，類似信號仍未有顯現。

【00：04】美股郵輪概念股造好，嘉年華郵輪（美：CCL）漲超5%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲近3%，挪威郵輪（美：NCLH）漲近1%。

【23：54】摩根大通首席股票策略師Marko Kolanovic警告， 2023年稍晚的情況將表明，美國股市最危險的壓力階段尚未結束。美國經濟爆發經濟衰退的風險仍然普遍存在。

【23：52】歐股主要指數個別發展，法國CAC40指數漲0.11%，德國DAX30指數跌0.05%，英國股市休市一日。

【23：50】市場消息：瑞士信貸全球戰略主管Zoltan Pozsar離職。

【23：40】現貨黃金漲幅達0.5%，報2027.02美元/盎司。紐約黃金期貨也0.5%，報2035.20美元/盎司。

【23：00】道指跌45點，納指跌0.1%

【22：20】地區銀行先升後回軟，道指跌95點，納指跌0.3%

【22：00】【美國經濟數據】3月批發庫存終值持平 略低於初值

【21：30】PACW升逾25%，美債息升穿3.5厘關，道指升28點，納指跌0.1%

【20：15】【美股業績】BioNTech首季每股盈利跌逾85% 但仍勝預期 主因受累疫苗收入減少

【20：05】【互聯網監管】鬥魚涉色情盤前挫13% 網信辦進駐整改

【19：22】【美股業績】BioNTech首季每股盈利跌逾85% 但仍勝預期 主因受累疫苗收入減少

【18：55】PACW削派息以提升資本比率，盤前升逾3成，道指期貨跌63點，納指期貨跌0.1%。

【17：44】【中國監管】貝殼盤前跌8% 住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

【17：43】【滙豐調查】滙豐：81%居港的國際公民計劃在香港投資 移居後平均需約8個月才感安頓

【12：20】道指期貨跌27點，報33712點，標指期貨跌4點，報4146點，納指期貨跌4點，報13313點。

【17：13】【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元 持股佔比跌穿10%

【16：29】【大行報告｜汽車股】摩通拆解Tesla重新加價玄機 點名首選兩隻汽車相關股

【12：29】【東南亞騰訊】SEA重新加薪5% 去年第四季首錄盈利、近年屢裁員

【13：19】【金融中心】許正宇：10月提交外地收入豁免徵稅機制修訂草案 防墮歐盟稅務黑名單

【12：29】【東南亞騰訊】SEA重新加薪5% 去年第四季首錄盈利、近年屢裁員

【12：15】【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款 此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

【11：39】【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快 惟經濟前景仍高度不明朗

【10：49】【債務上限】耶倫：若不提高國債上限 美國經濟將陷入災難

【07：30】美股上周五上升。美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，道指一度急升620點。道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

責任編輯︰梁浩碩