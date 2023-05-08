日本今起降級新冠至流感同級 普通門診可接收新冠患者

日本周一（8日）起正式把新冠下降至與季節性流感同級水平，允許普通門診亦可以接收新冠患者。新冠威脅水平下降後，政府將不再限制民眾出行自由，民眾亦可自行決定採取的防疫措施。

世衞：新冠疫情不再是最高警報級別 【下一頁】

根據新分級，新冠與季節性流感同級別，屬第五級傳染病。新冠疫苗接種在本財政年度內仍是免費提供，厚生勞動省仍然建議，任何新冠患者在家休養5日，10日內繼續戴口罩。

自周一起，新冠病人可前往普通門診。為預防傳染，診所亦採取措施如電話查詢疑似患者的症狀及安排錯開他們與普通病人前往門診的時間。有診所憂慮，是否能及時安排需要住院新冠患者前往醫院。

有醫生指出，新冠降級後普通醫療機構承擔更多防疫責任。醫生指需要採取更多措施，預防其他病人受新冠患者傳染，希望政府設立咨詢中心協調醫院及其他診所之間合作。

日本3月旅客住宿人次近5000萬 接近疫情前水平 【下一頁】

新冠患者不再免費接受治療，但政府提供補貼，資助高昂的治療費用。每月最高可申請2萬日圓（約1,164港元），至今年9月為止。

日本有醫院亦準備分階段減少預留予新冠重症患者的床位，有醫生擔心新冠個案可能回升或出現變種病毒，認為分階段減少新冠防疫措施有助應對突發狀況。

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責任編輯：吳漢培