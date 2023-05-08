  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本今起降級新冠至流感同級 普通門診可接收新冠患者

環球社會熱點 12:26 2023/05/08

分享：

分享：

日本周一（8日）起正式把新冠下降至與季節性流感同級水平，允許普通門診亦可以接收新冠患者。新冠威脅水平下降後，政府將不再限制民眾出行自由，民眾亦可自行決定採取的防疫措施。

世衞：新冠疫情不再是最高警報級別 【下一頁】

根據新分級，新冠與季節性流感同級別，屬第五級傳染病。新冠疫苗接種在本財政年度內仍是免費提供，厚生勞動省仍然建議，任何新冠患者在家休養5日，10日內繼續戴口罩。

自周一起，新冠病人可前往普通門診。為預防傳染，診所亦採取措施如電話查詢疑似患者的症狀及安排錯開他們與普通病人前往門診的時間。有診所憂慮，是否能及時安排需要住院新冠患者前往醫院。

有醫生指出，新冠降級後普通醫療機構承擔更多防疫責任。醫生指需要採取更多措施，預防其他病人受新冠患者傳染，希望政府設立咨詢中心協調醫院及其他診所之間合作。

日本3月旅客住宿人次近5000萬 接近疫情前水平 【下一頁】

新冠患者不再免費接受治療，但政府提供補貼，資助高昂的治療費用。每月最高可申請2萬日圓（約1,164港元），至今年9月為止。

日本有醫院亦準備分階段減少預留予新冠重症患者的床位，有醫生擔心新冠個案可能回升或出現變種病毒，認為分階段減少新冠防疫措施有助應對突發狀況。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

世衛高層捲性騷擾指控被炒 曾率團訪華調查新冠起源
2023/05/04
世衛高層捲性騷擾指控被炒 曾率團訪華調查新冠起源
疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓
2023/05/03
疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓
紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移
2023/05/03
紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移
美國下周四取消旅客疫苗接種要求 新冠緊急狀態終止
2023/05/02
美國下周四取消旅客疫苗接種要求 新冠緊急狀態終止
新冠變種Arcturus佔英國2.3%新個案 5名患者死亡
2023/04/25
新冠變種Arcturus佔英國2.3%新個案 5名患者死亡

你可能感興趣

世衛高層捲性騷擾指控被炒 曾率團訪華調查新冠起源
18:10 2023/05/04
世衛高層捲性騷擾指控被炒 曾率團訪華調查新冠起源
疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓
14:47 2023/05/03
疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓
紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移
12:36 2023/05/03
紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移
疫情 傳染病 醫療機構 日本 防疫措施 新冠肺炎疫情 疫苗 口罩 流感

上一篇文章

【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」改口 續留巴赫穆特
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難
【查理斯加冕】下議院領袖持劍領行搶鏡 首名女性擔此重任
【查理斯加冕】下議院領袖持劍領行搶鏡 首名女性擔此重任
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
【查理斯加冕】路易萌樣搶鏡 夏洛特獲讚似戴安娜同英女王
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款