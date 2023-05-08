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【惡意軟件】Google Play11款App藏病毒　涉62萬個裝置受影響

科技 15:10 2023/05/08

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近日再有防毒軟件公司揭發，黑客透過不同類型的應用程式（App）散播新一代訂閱木馬程式「Fleckpe」。據防毒軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）指出，在Android陣營的Google Play上，共有11款藏有Fleckpe的App，估計至少已有62萬個裝置安裝。

這些藏有新一代訂閱木馬程式並成功溜進Google Play商店的App，逾半是圖片編輯、相機、手機桌布等熱門程式。Kaspersky表示，是次大多數受影響的用戶都是位於泰國，其他則包括波蘭、馬來西亞、印尼，以及新加坡。

推測自去年開始運作

研究人員推測Fleckpe自去年開始運作，而最近的版本可以將絕大多數的訂閱程式碼從酬載（Payload）移至原生程式庫，讓酬載只擔任攔截通知與檢視網頁的中介角色，因此令安全工具難以偵測。

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用戶往往在安裝藏有Fleckpe的App時，會被自動釋出存取通知的權限，繼而被黑客取得確認碼並完成訂閱程序。用戶雖然可正常惡意App所描述的功能，惟並未知自己已經付費訂閱服務。

現時11個藏有Fleckpe惡意程式的App已遭Google下架，惟研究人員亦提醒，可能尚有其他同樣植入Fleckpe的App未被發現，因此建議用戶切勿釋出不必要的權限，並且應安裝防毒軟件等以策安全。

責任編輯：張寶燕

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