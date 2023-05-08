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【外匯基金】外匯基金首季收益979億元　連續兩季投資淨收益　余偉文：市場不明朗因素多、盡力回補去年虧損（第二版）

宏觀解讀 14:17 2023/05/08

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【外匯基金】外匯基金首季收益979億元　連續兩季投資收益

金管局在立法會財經事務委員會會議上披露，若不包括長期組合的估值變動，外匯基金今年首季錄得投資收入979億元，為外匯基金連續兩季重新錄得投資淨收益。金管局總裁余偉文表示，因去年市況相對困難，加上及後中港通關提振股市，令外匯基金首季表現向好，但他提到未來高利率持續時間、歐美銀行問題、經濟衰退將成後市不明朗因素。

今年首季，外匯基金從港股投資獲收益33億元，其他股票投資收入255億元，債券投資收入439億元，外匯投資收入252億元。

據金管局提交於立法會的文件：

（億港元） 2023年第一季 2022年 2021年 2020年
香港股票 33 —195 —210 40
其他股票 255 —610 688 699
債券 439 —532 126 927
外匯 252 —400 168 96
其他投資 - —317 1147 596
投資收入／虧損 979 —2,054 1,919 2,358

金管局總裁余偉文表示，外匯基金首季表現向好，因去年情況相對困難，今年首季美債孳息回落，令該基金在債券方面有收益，股市氣氛較好，因內地、香港通關而令亞洲股市好。但未來幾季投資前景仍不清楚，金融市場環境仍有數項仍變化，包括美國通脹和利率情況未完全明朗化，勞工市場、服務業通脹頗頑強，未見急速回落，「聯儲局會否需要維持高息一段時間以觀察利率會否慢慢壓低通脹，才思考下一步利率？」，而這會和市場預期有差距，當市場發覺高利率仍會持續一輪，這會否令市場價格有反應而波動，是其一不明朗因素。

三大不明朗因素壓頂　盡力回補去年虧損

余指，歐美銀行問題未完，美國仍有地區銀行陸續出問題，會否有第二或三輪甚或在今季或下季出現，會是另一不明朗因素。此外，今年環球經濟因利率已提高而較弱，會否令歐美步入某程度衰退，而該衰退為時多久。這都是未來兩三季影響金融市場情緒、令到不同市場或出現波動。故外匯基金今年能否做到收入完全覆蓋去年虧損，他稱希望亦會盡力，但現仍言之尚早，要看市場變化。

對於首季債券收入進帳投資收入逾四成。余表示，因外圍利率已升，債券的利息收入必按年增加，短息目前已達4至5厘，長息則3厘多，惟難估債價未來走勢，若聯儲日後仍加息或保持息口在較高水平，說不定長債孳息率再升，而令價跌；若市場覺得很快有機減息，或者聯儲局給出訊號有可能某程度某階段減息，債息跌而價價會上升，債價仍有很大程度的不確定性，但利率收益必會增加。目前外滙基金持的債券年期不長。過去兩年，美國息率即使升得快，對外滙基金影響相對比市場為小。

長期增長組合收入方面，余偉文表示，暫難估首季收入情況，除了市場影響，亦視乎組合中，外聘經理是否做到價值創造，但他對於該因素感正面，覺得首季收入表現應理想，但暫未有數。

（第二版加入余偉文講話）

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