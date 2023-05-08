【外匯基金】外匯基金首季收益979億元　連續兩季投資淨收益

▲ 【外匯基金】外匯基金首季收益979億元 連續兩季投資收益

金管局在立法會財經事務委員會會議上披露，若不包括長期組合的估值變動，外匯基金今年首季錄得投資收入979億元，為外匯基金連續兩季重新錄得投資淨收益。

今年首季，外匯基金從港股投資獲收益33億元，其他股票投資收入255億元，債券投資收入439億元，外匯投資收入252億元。

據金管局提交於立法會的文件：

（億港元） 2023年第一季 2022年 2021年 2020年 香港股票 33 —195 —210 40 其他股票 255 —610 688 699 債券 439 —532 126 927 外匯 252 —400 168 96 其他投資 - —317 1147 596 投資收入／虧損 979 —2,054 1,919 2,358

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記者：胡學能