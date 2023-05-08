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【外匯基金】外匯基金首季收益979億元 連續兩季投資淨收益
宏觀解讀 11:49 2023/05/08
金管局在立法會財經事務委員會會議上披露，若不包括長期組合的估值變動，外匯基金今年首季錄得投資收入979億元，為外匯基金連續兩季重新錄得投資淨收益。
今年首季，外匯基金從港股投資獲收益33億元，其他股票投資收入255億元，債券投資收入439億元，外匯投資收入252億元。
據金管局提交於立法會的文件：
|（億港元）
|2023年第一季
|2022年
|2021年
|2020年
|香港股票
|33
|—195
|—210
|40
|其他股票
|255
|—610
|688
|699
|債券
|439
|—532
|126
|927
|外匯
|252
|—400
|168
|96
|其他投資
|-
|—317
|1147
|596
|投資收入／虧損
|979
|—2,054
|1,919
|2,358
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記者：胡學能
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