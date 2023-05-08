煤氣綠色之旅再度啟程　「共創明『Teen』」學員參觀煤氣廠　窺探未來能源發展

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香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）全力支持香港特區政府「共創明『Teen』計劃」，於 5 月 6 日舉辦「煤氣綠色之 旅」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解香港歷史最悠久的公用事業機構，包括智慧能源發展，以及最新的氫能設施。
煤氣公司紮根香港 160 年，一直肩負社會責任，致力培育年輕人，公司向每位參加「共創明『Teen』計劃」成為友師的同事發放額外津貼，讓他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向。煤氣公司共有 31 位同事擔任該計劃的友師。
除同事親身參與計劃，煤氣公司亦舉辦「煤氣綠色之旅」，旅程包括到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放 1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治(ESG)的策略和各項舉措。
透過參觀總部內的「煤氣創新館」，學員了解由公司員工研發的原創設備和技術，刺激學員的創新意念；而「未來能源館」則展示了煤氣公司作為一家植根本港的能源企業，在內地和香港管理超過 600 個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。
煤氣公司亦特別安排學員及友師到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程，並講解安全高效的氫能供應方案。
公司亦準備了饒富趣味的解難遊戲及虛擬實境(VR)遊戲，讓友師和學員扮演特別工作小隊，協助客戶解難，從而提高對氣體安全及工程的認識。
就讀中三的陳同學表示：「煤氣綠色之旅讓我全面了解煤氣的生產過程，當中利用科技使煤氣供應更安全及便捷。旅程亦讓我知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。透過虛擬實境等遊戲活動，明白職安健的重要性，是一次很好的體驗。」
友師丁小姐表示：「這次活動讓學員及我都獲得了更多關於煤氣的知識，知道煤氣生產過程中加入了不少環保元素。活動很具趣味性及互動性，我的學員表現積極，踴躍舉手回答問題。另外，活動亦提升學員對科學、數學的興趣，對於她未來的生涯規劃有正面影響。」
煤氣公司常務董事黃維義表示：「煤氣公司的工作正是『共創明天』— 攜手社會各界的力量，共同創造一個能夠世代享用清潔能源的明天，發展氫能、光伏等可再生能源，朝 Go Green目標進發。是次『煤氣綠色 之旅』希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG 等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展的明天。」
煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，反應熱烈，並將於 7 月舉辦最後一次，期待啟發更多年輕人，共同創造更美好的明天。
（特約）