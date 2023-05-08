煤氣綠色之旅再度啟程　「共創明『Teen』」學員參觀煤氣廠　窺探未來能源發展

▲ 煤氣公司再度舉辦「煤氣綠色之旅」，邀請「共創明『Teen』計劃」學 員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，反應熱烈。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）全力支持香港特區政府「共創明『Teen』計劃」，於 5 月 6 日舉辦「煤氣綠色之 旅」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解香港歷史最悠久的公用事業機構，包括智慧能源發展，以及最新的氫能設施。

煤氣公司紮根香港 160 年，一直肩負社會責任，致力培育年輕人，公司向每位參加「共創明『Teen』計劃」成為友師的同事發放額外津貼，讓他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向。煤氣公司共有 31 位同事擔任該計劃的友師。

除同事親身參與計劃，煤氣公司亦舉辦「煤氣綠色之旅」，旅程包括到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放 1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治(ESG)的策略和各項舉措。

▲ 學員踴躍參與虛擬實境(VR)遊戲，體驗職業安全的重要性。

透過參觀總部內的「煤氣創新館」，學員了解由公司員工研發的原創設備和技術，刺激學員的創新意念；而「未來能源館」則展示了煤氣公司作為一家植根本港的能源企業，在內地和香港管理超過 600 個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。

煤氣公司亦特別安排學員及友師到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程，並講解安全高效的氫能供應方案。

▲ 煤氣公司安排學員及友師參觀大埔煤氣廠的各項設施，了解煤氣的生產過程。

▲ 煤氣公司安排學員及友師參觀大埔煤氣廠的各項設施，了解煤氣的生產過程。

▲ 煤氣公司安排學員及友師參觀大埔煤氣廠的各項設施，了解煤氣的生產過程。

▲ 煤氣公司安排學員及友師參觀大埔煤氣廠的各項設施，了解煤氣的生產過程。

公司亦準備了饒富趣味的解難遊戲及虛擬實境(VR)遊戲，讓友師和學員扮演特別工作小隊，協助客戶解難，從而提高對氣體安全及工程的認識。

▲ 學員及友師參與解難遊戲時投入認真，從中學習解難技巧及燃氣應用知識。

▲ 學員及友師參與解難遊戲時投入認真，從中學習解難技巧及燃氣應用知識。

就讀中三的陳同學表示：「煤氣綠色之旅讓我全面了解煤氣的生產過程，當中利用科技使煤氣供應更安全及便捷。旅程亦讓我知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。透過虛擬實境等遊戲活動，明白職安健的重要性，是一次很好的體驗。」

友師丁小姐表示：「這次活動讓學員及我都獲得了更多關於煤氣的知識，知道煤氣生產過程中加入了不少環保元素。活動很具趣味性及互動性，我的學員表現積極，踴躍舉手回答問題。另外，活動亦提升學員對科學、數學的興趣，對於她未來的生涯規劃有正面影響。」

▲ 學員及友師透過參觀「煤氣創新館」及「未來能源館」，了解煤氣公司 員工的創新發明和氫能最新發展。

煤氣公司常務董事黃維義表示：「煤氣公司的工作正是『共創明天』— 攜手社會各界的力量，共同創造一個能夠世代享用清潔能源的明天，發展氫能、光伏等可再生能源，朝 Go Green目標進發。是次『煤氣綠色 之旅』希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG 等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展的明天。」

▲ 煤氣公司常務董事黃維義希望是次綠色旅程能加深學員及友師對潔淨能源供應的認識，激發他們探尋創造綠色未來的方法。

煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，反應熱烈，並將於 7 月舉辦最後一次，期待啟發更多年輕人，共同創造更美好的明天。

（特約）