【加密貨幣】幣安24小時內兩度暫停比特幣提款　分析揭幣安調動44億美元等值比特幣（第三版）

▲ 【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款 此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

加密貨幣交易所幣安（Binance）在4小時內兩度暫停比特幣提款，最新已重新恢復比特幣提款功能。幣安指，正待處理的交易目前通過用更高的交易費用來處理。當這些交易全部處理完成後，幣安另發更新通知。

另外，有分析機構指出，幣安在周日在加密貨幣錢包之間轉移44億美元等值比特幣，但幣安強調有關調動不涉及資金流出。

比特幣跌穿28,000美元 幣安：正設法防止同類事情發生

在幣安暫停比特幣提取時，比特幣價格都明顯回吐。截至下午4時40分，比特幣價格24小時內跌3%至27,937美元。

幣安在香港時間早上9時再度暫停比特幣提款，稱待處理交易過多，團隊正在努力修復，強調客戶資金安全，預計香港時間中午12時左右恢復服務。

幣安第二次暫停比特幣提款是發生在第一次暫停後不到8小時。幣安稱，由於平台所設定費用沒有預料到最近比特幣礦工費激增，因此來自幣安大量提款交易仍未完成。

幣安表示， 為防止將來再次發生類似情況，公司將調整費用，並將繼續監控鏈上活動，在需要時進行相應調整。至於公司的團隊也一直致力於啟用 BTC Lightning Network提款， 這將在這種情況下提供幫助。同時，公司又表明盡最大努力防止這種情況再次發生。

《CoinDesk》估計，自最近一次暫停以來，未經確認的交易數量已從第一次暫停時的約 40 萬筆增至近 50 萬筆，幣安在比特幣交易量方面的排名大幅下滑，不再位列比特幣交易對前 10 名。

加密研究機構：幣安調動逾15萬個比特幣

與此同時，加密研究機構CryptoQuant在社交平台指出，不少人關注大量比特幣從幣安流出，主要涉及兩宗規模分別達11.7萬個和4萬個比特幣的交易。該機構指出，該批交易只是由於幣安將比特幣轉移至最新域址的錢包，實際上只有約10,100個比特幣淨流出幣安。

幣安其後解釋，調整域址是因為公司把加密資產在「熱錢包」和「冷錢包」之間轉移，以追求更佳流動和安全式。「熱錢包」即是將加密資產鑰匙存放在連接互聯網的錢包，以便利交易進行，而「冷錢包」即是不連接互聯網，減低遭受網絡攻擊的風險。

（第二版幣安中午時分重新恢復比特幣提款，第三版加入CryptoQuant相關內容）

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編輯：李哲毅