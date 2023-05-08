▲ 【加密貨幣】幣安重新恢復比特幣提款 此前24小時內兩度暫停比特幣提款（第二版）

加密貨幣交易所幣安（Binance）在24小時內兩度暫停比特幣提款，並在接近中午12時份重新恢復比特幣提款功能。公司指，正待處理的交易目前通過用更高的交易費用來處理。當這些交易全部處理完成後，公司將發布另一個更新通知。

截至下午12時13分，比特幣價格現跌5%至28,265美元。

幣安表示， 為防止將來再次發生類似情況，公司對費用進行了調整，並將繼續監控鏈上活動，在需要時進行相應調整。至於公司的團隊也一直致力於啟用 BTC Lightning Network提款， 這將在這種情況下提供幫助。同時，公司又表明盡最大努力防止這種情況再次發生。

稱因待處理交易過多 暫停比特幣提款

幣安在香港時間早上9時再度暫停比特幣提款，稱待處理交易過多，團隊正在努力修復，強調客戶資金安全，預計香港時間中午12時左右恢復服務。

幣安第二次暫停比特幣提款是發生在第一次暫停後不到八小時。幣安稱，由於平台所設定費用沒有預料到最近比特幣礦工費激增，因此來自幣安大量提款交易仍未完成。

《CoinDesk》估計，自最近一次暫停以來，未經確認的交易數量已從第一次暫停時的約 40 萬筆增至近 50 萬筆，幣安在比特幣交易量方面的排名大幅下滑，不再位列比特幣交易對前 10 名。

（第二版幣安中午時分重新恢復比特幣提款）

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編輯：李哲毅