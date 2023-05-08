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【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

宏觀解讀 11:39 2023/05/08

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【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

日本央行3月份議息會議的會議紀錄顯示，部分央行委員會成員認為，央行應該要警惕通脹上升較預期為快的風險，而且有部分「正面跡象」顯示，日本正邁向通脹2%目標之路，但日本經濟前景仍然「高度不明朗」，故此宜將貨幣政策保持超寬鬆水平。美元兌日圓報134.85，每百日圓兌港元報5.78算。

會議紀錄指，委員會成員正就企業持續將原材料上升的成本，透過調高服務價格，將成本轉嫁予消費者的行為進行討論。其中一名央行委員指，必須利用廣泛的數據，同時追溯驅動價格背後的機制，以加深對通脹發展的理解。

任何改變超寬鬆貨幣政策的討論都必須相當謹慎

一名央行委員表示，日本央行應將焦點放在過早轉變貨幣政策，導致錯失實現物價達至2%目標的風險，而非擔心太遲變更貨幣政策。另一名央行委員則稱，任何改變超寬鬆貨幣政策的討論都必須相當謹慎，因會對公眾產生廣泛影響。

日本央行於3月份一致同意維持超寬鬆貨幣政策，將十年期債息上限鎖定於0.5厘。黑田東彥於3月份主持最後一次央行議息，市場普遍預期其繼任人植田和男將會引導日本央行，逐步放寬超寬鬆貨幣政策。

相關文章：【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）

相關文章：【日圓走勢】日央行4月議息料無驚喜　布蘭迪環球：年內或調整YCC政策　可能轉買另一年期國債？

編輯：陳韻妍

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