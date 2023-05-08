▲ 【異動股】內銀爆上、中國銀行升逾3% A股中行曾升一成漲停

內銀股爆上，大多走高2至3%。四大內銀中國銀行 （03988） 升3.7%，工行 （01398） 升3.1%，農行 （01288） 升2.8%，建行 （00939） 升2%。而招行 （03968） 升2.5%，郵儲行 （01658） 升3.2%，中信銀行 （00998） 升4.6%。

A股內銀股走勢更是強勁，中國銀行A股（滬：601988）升一成，創2017年7月高。工行、建行、農行A股亦升逾7%。

光大證券銀行業首席分析師王一峰表示，從機構持倉情況來看，相比去年年末，基金在銀行板塊的重倉市值佔比下降1個百分點至2%，低於疫情時期2.4%低位，僅次於2016年歷史低點。他指出，當前主動偏股基金對銀行板塊明顯大幅低配，而歷史上多次發生銀行板塊低配之後均迎來上漲行情，考慮到基本面持續回暖，銀行股具有估值修復空間。

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編輯：姚卓然

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