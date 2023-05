【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身

英王查理斯(King Charles III)加冕演唱會已於當地時間周日晚上舉行,去年全球熱播電影《壯志凌雲》(Top Gun)主演Tom Cruise亦拍攝影片祝賀。Tom Cruise在預錄的影片中對查理斯開玩笑,指他可以擔任僚機飛行員(wingman),最後並揮手致敬。

相關影片已於演唱會期間播出,現年60歲的Tom Cruise在影片中駕駛著《壯志凌雲》中的戰機,他打趣查理斯指,「是次為飛行員之間的對話, 陛下,你隨時可做我的僚機飛行員」(Pilot to pilot - your Majesty, you can be my wingman anytime!)。

影片播出前,包括英國探險節目主持人Bear Grylls和美國演員Pierce Brosnan亦有拍攝影片,透露查理斯鮮為人知的資訊,如他在軍隊服役。據悉,查理斯在1971至1994年間,曾於海軍和空軍服役。

多位名人亦有在加冕典禮演唱會表演,包括著名歌星Katy Perry、Paloma Faith、中國著名鋼琴家郎朗和搖滾吉他手Steve Winwood等,出席公眾亦約有2萬人。

經典卡通角色小熊維尼亦有現身,英媒《每日郵報》指,情景呼應英女王在白金禧年慶典上,和帕丁頓熊(Paddington Bear)喝下午茶的畫面。

