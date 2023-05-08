【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身

英王查理斯（King Charles III）加冕演唱會已於當地時間周日晚上舉行，去年全球熱播電影《壯志凌雲》（Top Gun）主演Tom Cruise亦拍攝影片祝賀。Tom Cruise在預錄的影片中對查理斯開玩笑，指他可以擔任僚機飛行員（wingman），最後並揮手致敬。

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相關影片已於演唱會期間播出，現年60歲的Tom Cruise在影片中駕駛著《壯志凌雲》中的戰機，他打趣查理斯指，「是次為飛行員之間的對話， 陛下，你隨時可做我的僚機飛行員」（Pilot to pilot - your Majesty, you can be my wingman anytime!）。

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影片播出前，包括英國探險節目主持人Bear Grylls和美國演員Pierce Brosnan亦有拍攝影片，透露查理斯鮮為人知的資訊，如他在軍隊服役。據悉，查理斯在1971至1994年間，曾於海軍和空軍服役。

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多位名人亦有在加冕典禮演唱會表演，包括著名歌星Katy Perry、Paloma Faith、中國著名鋼琴家郎朗和搖滾吉他手Steve Winwood等，出席公眾亦約有2萬人。

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經典卡通角色小熊維尼亦有現身，英媒《每日郵報》指，情景呼應英女王在白金禧年慶典上，和帕丁頓熊（Paddington Bear）喝下午茶的畫面。

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責任編輯：李俊儀