【Web 3.0】互聯網新世代Web 3.0市場炙手可熱　關鍵四點建立生態圈

▲ 創業加速器公司高諾國際加速器（G-Rocket）成立的Web3 Hub首席顧問吳傑莊表示，資金從來都是跟隨著好的項目走，只要能吸引好的人才，發展好的項目，資金自然會聚集到香港。其次，當公眾對Web 3.0認知更多，不法之徒便難再有機可乘，產業才能健康發展。

Web 3.0一詞今年迅速竄紅，本地政府積極推出各政策、措施及財政撥款推動產業發展，積極於本地建立Web 3.0生態圈，到底Web 3.0可為本地數碼經濟帶來哪些機遇，大眾市民又能如何受惠？

按市場研究機構Grand View Research報告，2030年全球Web 3.0市場規模預計將達335.3億美元（約2,632億港元）。報告指出，新冠疫情流行加速電子商貿普及，以Web 3.0為基礎的網上支付愈益發達，並向更高交易速度及更安全方向邁進。

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Web 3.0未普及 需加強公眾教育

Web 3.0市場規模吸引，政府積極推動，到底Web 3.0是什麼？創業加速器公司高諾國際加速器（G-Rocket）成立的Web3 Hub首席顧問吳傑莊表示：

Web 3.0即第三代互聯網，重點在於『去中心化』，用戶可毋須經大型營運商服務，掌握自己的數據，不會因為網絡任何一個節點出錯而被暫停服務，私隱亦更有保障。

吳以遊戲市場為例，目前全球遊戲市場規模達數萬億美元，但已出現瓶頸，難以再提升玩家刺激感及銷售額，而Web 3.0概念的引入，可將玩家遊戲體驗帶到一個新層次。惟他強調，Web 3.0涵蓋不同領域，如元宇宙、加密貨幣等，但坊間對Web 3.0定義不一，大眾不認識而受騙，都是阻礙Web 3.0市場發展的因素。

▲ 要發展Web 3.0市場及生態圈，吳傑莊認為必須有四大元素：政府監管；人才；資金；公眾認知。（李彥煒攝）

去年全球第二大加密貨幣交易所FTX突然破產，為Web 3.0發展蒙上陰霾。吳傑莊表示，除了交易所爆破，市場亦有不法之徒承新興詞彙及產業招搖撞騙，公眾未太認識的情況下或容易跌入陷阱。「市場上有出現Web 3.0相關的騙局，但這些都是新技術、新產業發展的必經階段，首要任務是要加強公眾教育，一方面營造生態圈。」

Web 3.0時代 香港彎道超車

要發展Web 3.0市場及生態圈，吳傑莊認為必須有四大元素：政府監管；人才；資金；公眾認知。「如能在該四方面做好，營造健康生態圈，香港將有機會在Web 3.0發展的彎道超車，超越周邊如新加坡等地區。」

▲ 香港將有機會在Web 3.0發展的彎道超車，超越周邊如新加坡等地區。（法新社圖片）

吳指出，首先政府要有清晰法律條文做到有效監管，讓Web 3.0企業有生存空間，如6月1號即將實施的虛擬資產服務提供商發牌制度（VASP 制度），將進一步令制度完善。「人才方面亦至關重要，必須要有真正懂技術的人才、創新者，突破傳統的應用以建立Web 3.0產業。」惟今年以來，本地各行業人才嚴重缺乏，吳傑莊認為，香港擁有聞名於世的金融中心地位及各類文化交融背景，非常適合擁有創新思維及追求多元文化的Web 3.0人才落戶。

綜觀全球，Web 3.0人才的聚居地包括瑞士、美國矽谷、香港及新加坡，Web 3.0高端技術人才就對香港較具興趣。

人才之外，資金亦非常重要，吳表示，資金從來都是跟隨著好的項目走，只要能吸引好的人才，發展好的項目，資金自然會聚集到香港。其次，當公眾對Web 3.0認知更多，不法之徒便難再有機可乘，產業才能健康發展。

要大眾真正了解、認識Web3.0，必須讓大眾享受到Web3.0帶來的好處。吳傑莊以幾個Web3.0生活化應用作例子：一）去中心化錢包，因沒有中間人收取費用，可讓利息收入更高；二）網絡短片製作，用戶創作內容上載短片到去中心化網絡，因沒有平台收取費用，創作者的利潤分成將更高；三）數據檔案儲存，用戶上載檔案到去中心化雲端，儲存成本將更低。吳預料，短期內去中心化應用的效率或沒有傳統應用高，但隨著社群慢慢建立，最終去中心化應用的效率將逐步提升。

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記者：李彥煒

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