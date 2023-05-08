【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」改口 續留巴赫穆特

俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」日前評擊俄軍未有持續援助，揚言撤出烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）戰場。但首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周日（7日）改口，稱瓦格納將繼續留在巴赫穆特。

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普里戈津被指在周日於社交平台Telegram放話，指俄國政府已同意向瓦格納提供更多彈藥及武器，供部隊作進一步軍事行動。普里戈津更指，俄國同意瓦格納在巴赫穆特的任何行動，並確保後勤不會中斷。

普里戈津聲稱，俄羅斯國防部已同意，瓦格納可動用年初被降職的烏克蘭戰事前俄羅斯總指揮官﹑有「末日將軍」之稱的蘇羅維金（Sergei Surovikin），協助瓦格納在巴赫穆特的行動。

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然而，俄羅斯國防部未立即回應普里戈津的言論。

普里戈津上周公開批評俄軍及國防部，指兩者未有為瓦格納提供所需的彈藥及軍備，威脅最快在周三（10日）撤兵巴赫穆特。他在上周六（6日）重申，瓦格納已控制巴赫穆特95%地區，差5%是因為俄軍未有好好完成任務。

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責任編輯：吳漢培