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【科技趣聞】近900萬血汗錢被劫　靠AirTag成功尋獲

科技 12:46 2023/05/08

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雖然藍牙追蹤器AirTag自推出以來飽受安全爭議，惟海外利用AirTag將盗賊繩之於法，似乎已漸成新常態。美國芝加哥近日發生一宗解款車失竊案，就是靠AirTag幫助FBI調查並追回被劫110萬美元（約863萬港元）現金，立下奇功。

據外媒報道，當時負責營運貴重物品押運、幫助各種規模的公司保護其「血汗錢」安全的國際集團Brink’s的解款車中，在為銀行櫃員機補充現金時，遭兩名武裝歹徒搶劫。

案發後僅一小時　已追蹤嫌疑人家中位置

而該分行經理正好在放錢箱子內藏了一個AirTag，於是銀行安全人員迅速向執法機關通報該AirTag的存在，利用即時追蹤的位置資料，幫助FBI調查人員逮捕疑犯。

報道指，從搶劫發生到追蹤裝置顯示在疑犯家中，僅約一小時。即使疑犯在逃走過程中，還轉換了汽車，在劫案發生後數小時便已破案。警方在疑犯家中找回110萬美元（約863萬港元）現金失款。

【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰

為了對抗日漸囂張的偷竊風氣，美國紐約市警方月初亦表示，已提供多達500個蘋果AirTag裝置予紐約居民，利用AirTag將盗賊繩之於法，作為新對策。

此外，針對AirTag安全爭議，近日Apple及Google亦正聯手提出新規範，針對各藍牙追蹤器廠商，提出不同方法以防止不法分子濫用追蹤器，減低用户被跟蹤、騷擾和盜竊的風險。

【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

責任編輯：張寶燕

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