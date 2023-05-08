▲ 【互聯網券商】老虎證券巫天華：續主打高性價比、差異化拓全球市場 內地整改跨境證券經營有利行業有序發展

互聯網券商湧現，老虎證券（美：TIGR）異軍突起，創始人兼行政總裁巫天華接受本報訪問時指，雖然去年股市回落，但公司堅持做好產品，繼續國際化布局，有助支撑整體生意，未來持續主打做高性價比及差異化服務拓展全球市場。

去年股市下行拖累券商行業生意，巫天華指出，券商行業的確是高Beta行業，去年中概股以至納指大幅回落，影響老虎證券業績，然而集團下跌程度遠遠少過行業。巫天華：「整個公司的理念是甚麼呢？是熊市做好基本功，做好產品，要做好佈局。」

布局國際化平衡發展業績

巫天華指出，公司早已布局國際化，讓業績平衡發展，「趕上過去幾年全球化的紅利」，舉例稱，現時新加坡每三個成年人，就有一個人曾用過老虎服務。老虎證券去年次季進軍澳洲、新西蘭，巫又稱，去年90%多以上新增入金客戶來自內地以外地區，「在這個階段熊市的時候多儲備一些人才及產品來靜靜等待（反彈）」。

對於老虎證券攻港，巫天華指，香港市場非常關鍵，除了為國際金融中心，也擁有非常多活躍投資者，冀為市場帶來更多價值。巫天華認為，平台主打做高性價比、實惠，「港股推零佣金、零平台費優惠」；其次是提供差異化產品，例如讓散戶參與部分以往只開放予機構投資者的美股IPO。

▲ 【互聯網券商】老虎證券巫天華：續主打高性價比、差異化拓全球市場 內地整改跨境證券經營有利行業有序發展

整改券商跨境業務「避免劣幣驅逐良幣」

展望未來，巫天華預計，2023市場情況將好轉，美股低位回升，加息周期或見頂，停滯大概一年多時間IPO窗口漸漸又打開，「Beta不由我們控制」，但冀為用戶創造更多新價值。

近月中證監發聲要求互聯網券商整改非法跨境開展業務，巫天華指出，相關監管指導有利於行業的長期有序發展，「避免劣幣驅逐良幣」，同時得益於公司全球化佈局，實質影響非常少。

巫天華認為，現時規則明確，存量用戶可以繼續進行交易，這些用戶依然非常活躍，同時監管明確「工作和生活在海外的境內投資者沒有受限制」。對於監管是否步入尾聲，巫天華稱，難以定義何為尾聲，但監管指引已清晰指明存量及增量營運方法。

加入不同群組 體會用戶感覺

老虎證券今年為成立九周年，巫天華分享自己創業初心，「我會認為每個人都值得懂一點金融，為自己理財，這樣你才能跑贏通脹」。巫天華稱，創業一定要做自己喜歡的事情，笑言「創業老虎證券，能夠把我過去整個人生，從學習計算機、網易時的工作、以及愛好融為一體，就沒有任何一段人生是浪費，在我看來是我人生很幸運的一個地方」。

現時網民經常網上發表產品意見，巫天華透露，自己經常加入不同微信、WhatsApp群組，「聽用戶怎麼來吐槽或者誇獎產品」，他認為，只有自己去體會，才能準確得知用戶感覺。

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記者：李哲毅