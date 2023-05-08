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【烏克蘭戰爭】歐盟據報擬制裁7中港企　涉提供支援予俄羅斯軍火商

股市 10:52 2023/05/08

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【烏克蘭戰爭】歐盟據報擬制裁7中港企　涉提供支援予俄羅斯軍火商

有外電指，歐盟計劃制裁7間曾向俄羅斯軍火商提供協助的中國企業，包括2間內地公司及5間香港公司，7企均被指銷售可用於武器的設備予俄羅斯，然而制裁名單需要得到27個成員國的一致同意才能執行。

潛在制裁名單上內地公司三合成半導體（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology），以及5間香港公司，包括信諾電子（Sinno Electronics）、希馬科技（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments，上述部分企業已經被美國納入制裁名單。

報道引述歐盟委員會制裁提案指，考慮到電子元器件對俄羅斯軍工業在支持對烏克蘭侵略戰爭中所起的關鍵作用，故制裁須納入涉嫌繞過貿易限制的第三國實體，以及涉及開發、生產和供應電子元器件的俄羅斯實體。

報道提到，電腦芯片製造商三合成半導體被指試圖逃避出口管制並獲取或試圖獲取美國材料以支持俄羅斯軍事。美國財政部此前表示，金派科技向俄羅斯所提供的微電子產品「具有包括巡航導彈制導系統在內的國防應用」。

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編輯：李哲毅

美股 地緣政治 制裁 軍事 國防 歐盟 俄羅斯 香港 美國 中國
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