  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪1211】比亞迪升2%　越南副總理陳紅河上周會見王傳福　公司另推3車進軍厄瓜多爾

股市 10:50 2023/05/08

分享：

分享：

【比亞迪1211】越南副總理陳紅河上周會面王傳福　公司另推3車進軍厄瓜多爾

據《越通社》報道，越南政府副總理陳紅河於上周五（5日）下午在河內會見比亞迪 （01211） 董事長王傳福。王傳福指，比亞迪將使用最佳技術擴展到電動汽車製造和組裝領域，服務於越南市場並出口到東南亞地區。他又希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行。

比亞迪周一（8日）升2.6%，報241.2元。

陳紅河則表示，希望比亞迪在越南的項目能打造在國際市場上具有競爭的產品，並朝向高標準市場發展。在越南新一代自由貿易協定帶來優勢基礎上，比亞迪將為越南促進輔助工業的發展作出貢獻。

另外，比亞迪將推出3款車進軍厄瓜多爾，分別是「漢」、「元PLUS」及「海豚」等車型。比亞迪日前與厄瓜多爾汽車公司Andor Corporation組成戰略聯盟，後者將在厄瓜多爾市場負責代理和銷售。

Andor還宣布將在Quicentro Shopping、Paseo San Francisco和Mall del Sol這三大購物中心展出比亞迪車型，未來半年內，將在基多（Quito）、瓜亞基爾（Guayaquil）和曼塔（Manta）建立6個銷售點，同時計劃在2024年擴大至12個銷售點。

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

相關文章：

【新能源汽車】吉利極氪4月交付量增2.8倍　比亞迪銷量升98%至21萬輛　 一文看清電動車最新交付量（附表）

【業績︱電動車】比亞迪升1%　首季純利按年勁飈4.1倍　經營收入升8成

【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣　較預售價低6

編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 汽車 厄瓜多爾
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐盟據報擬制裁7中港企　涉提供支援予俄羅斯軍火商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【港股市況】三桶油升逾4%　四大內銀升2%至3%　恒指升逾百點（不斷更新）
【港股市況】三桶油升逾4%　四大內銀升2%至3%　恒指升逾百點（不斷更新）
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款