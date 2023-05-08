【比亞迪1211】比亞迪升2%　越南副總理陳紅河上周會見王傳福　公司另推3車進軍厄瓜多爾

▲ 【比亞迪1211】越南副總理陳紅河上周會面王傳福 公司另推3車進軍厄瓜多爾

據《越通社》報道，越南政府副總理陳紅河於上周五（5日）下午在河內會見比亞迪 （01211） 董事長王傳福。王傳福指，比亞迪將使用最佳技術擴展到電動汽車製造和組裝領域，服務於越南市場並出口到東南亞地區。他又希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行。

比亞迪周一（8日）升2.6%，報241.2元。

陳紅河則表示，希望比亞迪在越南的項目能打造在國際市場上具有競爭的產品，並朝向高標準市場發展。在越南新一代自由貿易協定帶來優勢基礎上，比亞迪將為越南促進輔助工業的發展作出貢獻。

另外，比亞迪將推出3款車進軍厄瓜多爾，分別是「漢」、「元PLUS」及「海豚」等車型。比亞迪日前與厄瓜多爾汽車公司Andor Corporation組成戰略聯盟，後者將在厄瓜多爾市場負責代理和銷售。

Andor還宣布將在Quicentro Shopping、Paseo San Francisco和Mall del Sol這三大購物中心展出比亞迪車型，未來半年內，將在基多（Quito）、瓜亞基爾（Guayaquil）和曼塔（Manta）建立6個銷售點，同時計劃在2024年擴大至12個銷售點。

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編輯：姚卓然