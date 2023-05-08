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【債務上限】耶倫：若不提高國債上限　美國經濟將陷入災難

宏觀解讀 10:49 2023/05/08

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美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，若不提高國債上限，將會導致美國經濟出現深度經濟下滑，並重申財政部於6月會無法應付一切債券要求。

「我們目前預測是於6月初，政府便會無法支付帳單，因此強烈敦促國會通過提高債務上限。」

拜登周二與眾議院院長等會面

耶倫指，美國已在使用「非常措施」來避免違約，但這不是財政部可以繼續做的事情，國會應採取行動，以避免「經濟災難」的發生，「可以肯定的是金融及經濟會出現混亂」。

美國總統拜登將於周二與眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）、眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），及參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）舉行會議，討論債務上限問題。

相關文章：【銀行危機】美前財長薩默斯：相比美國銀行業危機　更加擔心華府債務上限僵局

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【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

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編輯：陳韻妍

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