【AI大戰】Microsoft否認與AMD共同研發AI芯片　預期繼續和Nvidia合作

▲ Microsoft正與微處理器公司AMD合作開發其自家芯片Athena，惟Microsof最新否認有關傳聞。

自OpenAI開發的ChatGPT成為潮流後，人工智能（AI）巿場競爭愈趨激烈，各大科企紛紛研發AI產品，導致AI芯片供應緊張。近日彭博社報道，Microsoft正與微處理器公司AMD合作開發其自家芯片Athena，惟Microsof最新否認有關傳聞。

報道指，Microsoft已投入約20億美元（約157億港元）及數百名員工，聯同AMD開發代號為「Athena」的AI芯片，抗衡獨佔AI芯片巿場80%的Nvidia。但Microsoft發言人Frank Shaw近日則否認此消息。

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生成式AI需靠能處理大型運算工作的處理器運作，而在圖形處理器（GPU）巿場佔有領先地位的Nvidia能為這些技術提供相應處理器，使其主導AI芯片領域。Microsoft若要運作旗下AI服務，除使用昂貴的Nvidia芯片外，暫時無其他選項。加上AI熱潮導致相關芯片短缺，Microsoft預期繼續和Nvidia合作，確保芯片供應。

另外，AMD暫時仍未能成為大型機器學習的另一選擇，但行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）稱AMD雖處於發展AI領域的早期，不過公司的採用率及增長速度比歷史上任何技術都要快。她亦表示，AMD能為其客户製造定制芯片，並用於他們的AI數據中心。

責任編輯：歐朗欣

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