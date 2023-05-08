【查理斯加冕】收視達2000萬 少英女王國葬近千萬

英王查理斯三世（King Charles III）上周六（6日）正式加冕，典禮全程在電視頻道直播。根據最新統計，查理斯加冕禮高峰收視達2,000萬戶，成為本年度收視最高節目，但與已故英女王（Queen Elizabeth）去年國葬相比，收看差距達近千萬。

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收視統計公司Brab數據指出，當日收視主要來自英國廣播公司（BBC）頻道，最高峰時達1,550萬戶。獨立電視台及天空電視台的直播在高峰時，亦分別獲得360萬及80萬戶收看，加冕禮在英國總體收視約2,000萬戶。

衛報分析認為，收視或受英國部分地區天氣不佳刺激，使部分民眾最終選擇留在家中觀看典禮，而非外出參與盛事。不過，今次統計未包括透過其他管道如Youtube收看典禮的收視。

雖然加冕禮輕鬆成為英國本年度暫時收視最高節目，但去年英女王9月舉辦國葬時，最高收視達約2,900萬戶，兩者相差接近1,000萬戶。

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責任編輯：吳漢培