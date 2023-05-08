【券商點睇】行業疲弱阻估值回升 澳優目標價降至4.3元 予持有評級

浦銀國際指，政府出台了一系列鼓勵生育的措施，但國內出生率尚未出現明顯好轉的信號。目前市場一致預期出生率反彈最快在2024年出現。該行判斷，2023年嬰配粉整體市場需求依然疲弱，行業存量競爭持續。

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盡管澳優（01717）等玩家的業績在低基數下有望錄得較大幅度反彈，但嬰配粉玩家的估值短期較難出現反轉。在較弱的市場情緒下，下調澳優目標價至4.3元，維持公司「持有」評級。收入方面，該行預測澳優2023年整體奶粉收入按年增長11%。其中，牛奶粉收入按年增長15%，羊奶粉收入按手增長10%。

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在終端動銷與渠道庫存恢復正常的情況下，該行預測各產品綫毛利率大幅提升並基本回到2021年的水平。但由於產品結構相較2021年有所惡化，料整體毛利率較難回到2021年的水平。該行又預測2023年整體費用率都將維持穩定。在這一基礎上，預計核心經營利潤按年反彈80%，核心經營利潤率擴張3.6個百分點至9.3%，仍低於2021年11.8%的水平。

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責任編輯：林衛