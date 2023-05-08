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【券商點睇】動力電池市佔率快速提升 中創新航布局儲能業務

股樓投資 10:15 2023/05/08

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國信證券發表報告，根據SNE Research數字，去年中創新航（03931）動力電池全球裝機量為20GWh，按年升152%，市佔率為3.9%，位列全球第七。國內方面，公司與廣汽、小鵬、長安、吉利、零跑等車企深化合作的同時，新增蔚來、東風、一汽等多家車企平台產品定點。海外方面，公司開始向Smart、本田等量產交付。今年3月公司在全球動力電池市場中排名首度進入前五，市佔率達到5.2%。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

該行認為，公司儲能業務加速布局，有望成為新的業績增長點。去年公司儲能及其他業務營收20.51億元（人民幣，下同），按年升173%，料公司儲能電池出貨量接近2GWh左右。產品方面，公司積極研發儲能大電芯產品，電池單體容量達280Ah，循環壽命達1.2萬次，能量效率達到97%。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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產能方面，公司成都基地一期20GWh儲能基地，一階段10GWh在2022Q3開始試生產，二階段10GWh項目預計在2023年上半年建成投產。客戶方面，公司已經與平高集團、國家電網、南方電網、國家電投、龍源電力等開展合作。基於新能源車銷量增速放緩，該行下調盈利預測，預計公司2023至2025年純利增長分別為160%、61%、37%，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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買入 中創新航（03931） 港股 中國

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