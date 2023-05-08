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【券商點睇】被喻為央企辦醫領軍者 華潤醫療構建醫療健康主平台

股樓投資 10:13 2023/05/08

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天風證券指出，華潤醫療（01515）在全國布局116家綜合及專科醫療機構，憑借央企辦醫平台優勢有望進一步優化內生外延布局，持續鞏固拓展區域醫院群建設。按可比公司估值法，公司當前估值低於同類醫療服務公司的平均水平，考慮到作為全國最大的央企辦醫上市集團之一，淨利潤有望隨網絡布局快速增長，目標價9.31元，予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

截至去年底，公司分布於華北、華東、華中、華南等主要區域，涵蓋大型綜合醫院、專科醫院及社區醫療機構，上市公司收入規模從2016年的15.33億元（人民幣，下同）增至2022年的56.2億元，複合年增長率達24.2%。公司淨利潤受旗下醫院變動影響波動較大，預計隨著旗下醫院及結構進入穩定運營期，淨利潤有望企底回升進入快速成長階段。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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該行表示，華潤醫療旗下核心醫院主要分為自有醫院和IOT/OT醫院。從收入結構看，2016至2022年，自有醫院醫療業務收入佔比從52.5%增長至81.1%。2022年公司旗下醫院常規門診量960萬人次，按年增加2.1%，住院量28.6萬人次，按年增加1.5%。預計隨著疫情影響逐漸消退，常規診療業務重回正軌。

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責任編輯：林衛

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港股 目標價 買入 華潤醫療（01515） 中國

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