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【大行看法】瑞士盈豐資管：外資予中資股較高風險溢價　源於三大風險

股市 10:11 2023/05/08

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【大行看法】瑞士盈豐資管:外資予中資股較高風險溢價　源於三大風險

中國復常故事未能吸引外資回流中資股，瑞士盈豐資產管理副首席投資長官及全球研究部主管Daniel Murray接受本報專訪時認為，外資對投資中國股市仍然審慎，中資股持倉普遍偏低，而且給予中資股較高的風險溢價，這主要與三大風險困擾中資股有關。

他解釋，俄烏戰爭持續下，中國又與俄羅斯關係密切，外資普遍認為持有中資股風險偏高；其次，中美關係仍然緊張，明年是美國大選年，意味中美關係降溫的可能性不大；第三，雖然年初中國復常時曾令市場對中資股有樂觀預期，但中資股表現令人失望，而且中國政府缺乏大規模支持經濟的政策，也未有針對個別行業提供明確的支持，故未能引起外資的投資興趣，「相信要外資重臨，或許要上述一至兩個風險消退」。

中央或要進一步放寬信貸

他舉例稱，中國政府可能要進一步放寬信貸環境，繼續降低存款準備金率，增加地方政府的發債額度等，但經歷房地產市場調整後，預計中央不會再以房地產作為推動經濟增長的主要動力，或許是導致中國經濟仍面臨挑戰的原因之一。

「中國首季經濟增長確實比市場預期理想，但並非亮麗至足以令人有驚喜，而且經濟增長前景仍未明朗，中美關係又持續升溫，均導致外資未敢大舉買入中資股。」

現時瑞士盈豐予亞洲、歐洲及中國股市「增持」評級，Daniel解釋，歐股具追落後概念，中資股則在估值上相對存在折讓，但他指出，「市場上大部分投資者都對股市持審慎態度，他們寧願觀望或持有現金，都不願貿然入市」。

【專訪全文】

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