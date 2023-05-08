【新股IPO】綠竹生物2480首掛跌22%　一手帳面蝕1460元　今年首家18A生科掛牌

▲ 【新股IPO】綠竹生物2480今日首掛（黃建輝攝）

綠竹生物 （02480） 今（8日）首掛，開市報31.5元，其後潛水跌22.3%，報25.5元，不計手續費，一手（200股）帳面蝕1,460元。綠竹生物掛牌，意味新股市場於5月迎來今年首家未實現的盈利生物科技股（18A）上市。

綠竹生物以每股32.8元定價，為招股價範圍32.8至41.65元的下限定價，集資淨額2.42億元，一手中籤率50%，抽6手（1200股）即可穩獲一手。

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編輯：姚卓然