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【新股IPO】綠竹生物2480首掛半日跌18%　一手帳面蝕1170元　今年首家18A生科掛牌

新股IPO 12:55 2023/05/08

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【新股IPO】綠竹生物2480今日首掛，半日股價潛水。（黃建輝攝）

綠竹生物 （02480） 今（8日）首掛，開市報31.5元，其後潛水曾跌24.1%，報低見24.9元。綠竹生物半日跌幅收窄至17.8%，報26.95元，不計手續費，一手（200股）帳面蝕1,170元。綠竹生物掛牌，意味新股市場於5月迎來今年首家未實現的盈利生物科技股（18A）上市。

綠竹生物以每股32.8元定價，為招股價範圍32.8至41.65元的下限定價，集資淨額2.42億元，一手中籤率50%，抽6手（1200股）即可穩獲一手。

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編輯：姚卓然

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港股 綠竹生物－B（02480） 集資 IPO
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