  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 10:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股東增持】明源雲上周獲副總裁陳曉暉增持200萬股　共斥約795萬元

股市 09:14 2023/05/08

分享：

分享：

【股東增持】明源雲上周獲副總裁陳曉暉增持200萬股　共斥約795萬元

明源雲 （00909） 公布，公司副總裁、執行董事兼控股股東陳曉暉在上周四（4日）及上周五（5日）合共斥約795萬元增持200萬股，持股增至約15.79%。

公司指，陳曉暉在5月4日以每股均價約3.93元增持100萬股，並在上周五（5日）他透過HengXinYuan在公開市場以每股均價約4.02元增持100萬股。

緊接增持事項後，HengXinYuan和陳曉暉分別直接持有公司股份約2.98億股和被視為持有約3.01億股股份的權益，佔公司已發行股份總數約15.59%和 15.75%。

公司指，如陳曉暉所告知，進行增持事項乃由於彼對公司整體發展前景和增長潛力懷揣十足信心，不排除於合適時機在遵守適用法律及監管規定的前提下，進一步增持 本公司股份

相關文章：

【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術　涉阿里百度等

【業績｜SaaS】微盟插7%　經調整虧損增兩倍至15億人幣

【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669超購逾15倍　一手中籤率25%（附分配結果連結）

編輯：姚卓然

 

港股 明源雲（00909） 增持
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜盈警】阿里健康高開3%　預計3月底止財年扭虧為盈　利潤淨額錄至少4.5億人幣

下一篇文章

【螞蟻整改】螞蟻集團金融牌照審批　據報因內地監管體系調整而被耽擱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急升150點　滙豐ADR高港3%撲60關（不斷更新）
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【今日至HOT】滙豐特別決議案不獲通過｜9歲童遭「大型鞦韆」砸中亡｜跑馬地逾400呎單位唔使「5球」
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款