▲ 【股東增持】明源雲上周獲副總裁陳曉暉增持200萬股 共斥約795萬元

明源雲 （00909） 公布，公司副總裁、執行董事兼控股股東陳曉暉在上周四（4日）及上周五（5日）合共斥約795萬元增持200萬股，持股增至約15.79%。

公司指，陳曉暉在5月4日以每股均價約3.93元增持100萬股，並在上周五（5日）他透過HengXinYuan在公開市場以每股均價約4.02元增持100萬股。

緊接增持事項後，HengXinYuan和陳曉暉分別直接持有公司股份約2.98億股和被視為持有約3.01億股股份的權益，佔公司已發行股份總數約15.59%和 15.75%。

公司指，如陳曉暉所告知，進行增持事項乃由於彼對公司整體發展前景和增長潛力懷揣十足信心，不排除於合適時機在遵守適用法律及監管規定的前提下，進一步增持 本公司股份

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編輯：姚卓然