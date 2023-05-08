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【內房危機】花樣年：逾76%債務工具持有人支持重組協議

股市 08:42 2023/05/08

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【內房危機】花樣年：逾76%債務工具持有人支持重組協議

停牌超過兩年的內房股花樣年 （01777） 宣布，有關建議境外債務重組，佔公司現有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協議。

公司指，一如重組支持協議所載，同意費須於重組生效日期支付，前提是參與債權人持有或已獲得符合重組支持協議相關規定的合格參與債務；在各計劃會議上（無論親身或委派代表）就其於記錄日期持有的合格參與債務的全部總額投票贊成計劃；及並未行使其終止重組支持協議的權利，且並未在任何重大方面違反重組支持協議的任何相關條款及條件。

公司深切感激來自境外債權人的廣大支持，並將就建議重組的進展適時另行刊發公告。

相關文章：

【內房危機】花樣年延長境外債務重組同意期限　逾7成債務工具持有人加入重組支持協議

【內房危機】花樣年公布境外債重組方案　債轉股13億美元、另派8隻新美元債予債權人

【內房危機】花樣年：上季疫情拖累2021年財報審核　主要附屬清盤呈請聆訊日延至1.16

編輯：姚卓然

 

花樣年控股（01777） 民企內房股 港股 停牌
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